Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
132
Час на прочитання
2 хв

Прем'єр Чехії розкрив секретну інформацію щодо постачання боєприпасів Україні

Бабіш і Гавлічек розповіли про масштабні постачання військової продукції для України

Наталія Магдик
Прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш

Прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш / © Reuters

Чеські компанії в рамках так званої «муніційної ініціативи» забезпечили постачання військового матеріалу для України на суму близько 274 млрд крон.

Про це після засідання уряду заявили прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш та віцепрем’єр, міністр промисловості і торгівлі Карел Гавлічек, пишуть České noviny.

За словами Бабіша, минулий уряд Петра Фіали приховував інформацію про проект у бюджеті Військової розвідки, не розкриваючи деталей публічно. Фіала критикував заяви Бабіша, зазначаючи, що відкриті коментарі щодо ініціативи можуть загрожувати безпеці людей і компаній, які беруть у ній участь, а також завдавати економічних збитків.

Бабіш наголосив, що нинішні урядові партії виконують передвиборчі обіцянки: до ініціативи не будуть залучені кошти чеського бюджету, хоча Чехія й надалі координуватиме її для іноземних учасників.

«Ми про муніційну ініціативу нічого не знали, попередній уряд постійно приховував інформацію, тримав її в секреті в бюджеті військової розвідки. Це було абсолютно непрозоро», — зазначив прем’єр.

За словами Бабіша, упродовж останніх тижнів міністри від ANO, SPD та «Motoristů» дізналися, що через чеські компанії в рамках ініціативи пройшло близько 280 млрд крон. Ці дані надав директор Агентства міжурядової оборонної співпраці (AMOS) Алєш Вітєчка, яке координує проект. Бабіш уточнив, що з чеського бюджету на озброєння було виділено приховано 17,1 млрд крон, і вся операція мала гриф «цілком секретно».

На уточнювальне запитання ЧТК Гавлічек повідомив, що безпосередньо в рамках муніційної ініціативи було задіяно 114 млрд крон, ще 160 млрд крон використали за аналогічним принципом, загалом — близько 280 млрд крон, які через систему ініціативи надійшли до різних донорів і в результаті потрапили в Україну.

Чехія в цьому проекті співпрацює насамперед із Нідерландами та Данією. Країна виступає координатором і перевізником, шукає запаси боєприпасів у світі та домовляється про міжнародне фінансування. Основні постачальники боєприпасів — інші держави, зокрема Німеччина, Канада та Нідерланди. Минулого року Україна отримала 1,8 млн одиниць боєприпасів, а загалом з початку ініціативи понад 4 млн одиниць. За даними колишнього міністра закордонних справ Яна Ліпавського (ODS), донори надали боєприпаси для України на суму близько 100 млрд крон, із яких Чехія внесла два-три мільярди.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що новий уряд Чехії, який очолив проросійський прем’єр Андрей Бабіш, змінив позицію щодо проєкту для надання боєприпасів Україні.

132
