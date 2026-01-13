Що таке "бабусині вечірки№ та чому їх не вітають молоді батьки: тренд, про який усі говорять

Літня жінка / © Credits

Соціальні мережі сповнені безліччю різноманітних думок щодо виховання дітей та бабусь і дідусів. Але однією з тенденцій, яка викликала особливі розбіжності, є тренд щодо бабусиних вечірок.

Якщо ця тенденція ще не потрапила до вашого алгоритму, GoodHousekeeping пояснює, що це таке.

Власне, бабусині вечірки схожі на святкування з нагоди народження дитини, але для майбутньої бабусі, а не для батьків. Багато коментаторів у соціальних мережах критикують цю ідею, кажучи, що вона, здається, вигадана для того, щоб зробити бабусю чи дідуся центром уваги в той час, коли насправді увага має бути зосереджена на майбутніх батьках. Інші зазначили, що бабусині вечірки видаються просто збиранням подарунків.

Але що більше ви дізнаєтеся про цю тенденцію, то більше розумієте цінність бабусиних вечірок за певних обставин. Є багато причин святкувати народження онука, але також є деякі потенційні підводні камені.

Позитивним аспектом святкування є те, що це захопливий обряд посвячення. Стати бабусею і дідусем — надзвичайно важливий момент. Це життєвий перехід, життєва подія, важлива віха. Багато хто з нетерпінням чекав на це роками, тому це те, що варто відсвяткувати.

Зі зниженням народжуваності та тим, що жінки відкладають пологи, середній вік бабусь і дідусів зростає. Багато людей у віці 60+ переймалися, що коли у них нарешті з’явиться онук чи онучка, з якими можна буде погратися, вони не зможуть піднятися з ліжка.

Але стати бабусею і дідусем завжди було радісною подією, то чому виникла нова потреба в особливій вечірці?

На думку тих, хто стежить за тенденціями виховання, це залежить від індивідуальних обставин сім’ї та характеру самої вечірки. В багатьох випадках святкування просто практичне. Дедалі більше бабусь і дідусів виховують своїх онуків. Вони проживають з ними до їхнього 18-ліття, несуть відповідальність за їхній догляд, поки батьки працюють.

езпечне автокрісло або ліжечко має сенс. Це також стосується бабусь і дідусів, які доглядають за дітьми у власному будинку. Перевезення дитини, ліжечка, автокрісла, дитячого стільчика та іншого повсякденного спорядження між двома будинками є логістичним і фізичним подвигом, особливо якщо ви літня людина.

Звісно, молоді батьки також стикаються зі зростанням витрат, і іноді вечірка для бабусь та дідусів може допомогти і в цьому. Зручно пов’язати вечірку для бабусі з реєстром батьків, які мають дітей. Бабуся і дідусь можуть жити далеко від своїх дітей та мати друзів, які не знають майбутніх батьків. Ці друзі можуть відвідати вечірку для бабусі та дідуся, зробивши подарунки, щоб заповнити прогалини в тому, що потрібно батькам.

З іншого боку, вечірки для бабусі також необов’язково мають бути пов’язані з речами. Адже просто зібратися з друзями, щоб відсвяткувати, може бути достатньо, щоб відзначити цю важливу подію.

Майбутні матері не завжди ставляться до бабусиних вечірок позитивно. В інтернеті є багато саркастичних і суперечливих розмов на цю тему. Але в деяких сім’ях бабуся бере на себе значну частину догляду за дитиною, і якщо це так, то цілком логічно, що святкування надасть їй можливість отримати бажане визнання та вдячність.

Загалом вечірки для бабусь — це добре для тих, хто їх хоче, за умови, що вони не надто вишукані та зроблені з повагою до майбутньої мами.

