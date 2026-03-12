Пустелю Сахару несподівано засипало снігом: відео аномалії

У Сахарі випав сніг / © Associated Press

Реклама

У пустелі Сахара температура повітря опустилася нижче нуля та випав сніг.

У Мережі з’явилися фото та відео засніженої пустелі недалеко від міста Айн-Сефра в Алжирі. Температура в пустелі може підніматися до +50°C, але у березні раптово температура впала нижче нуля.

Сніг востаннє бачили в Айн-Сефра 2016 року, коли півгодинна заметіль зупинили рух транспорту в регіоні. Тоді зазначалося, що сніг випав уперше від лютого 1979 року.

Реклама

Регіон Айн-Сефра, заснований 1881 року, більш відомий як «Ворота в пустелі». Середня температура у цій місцевості становить понад 37° С влітку.

Дата публікації 12:52, 12.03.26 Кількість переглядів 26 У пустелі Сахара випав сніг - відео

Нагадаємо, у найпосушливішій пустелі світу, Атакама, що на півночі Чилі, випав сніг. Кліматологи наголошують, що це незвичне явище поки що рано пов’язувати із кліматичними змінами у світі, але також зазначають, що, ймовірно, сніг у пустелі Атакама може стати частим явищем у наступні роки.