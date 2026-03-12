Від соєвого до коров’ячого: 6 видів найкорисніших молока для здоров’я

Молоко / © unsplash.com

Дієтологи назвали кілька видів молока, які можуть забезпечити організм білком, кальцієм та іншими поживними речовинами. Водночас їхній склад суттєво відрізняється, тому вибір напою часто залежить від індивідуальних потреб, дієти чи наявності алергій.

Коров’яче молоко вважається одним із найбільш поживних варіантів. У склянці міститься приблизно 8 грамів білка, а також кальцій, вітамін D і вітамін B12, що важливі для здоров’я кісток та нервової системи. Різні види коров’ячого молока відрізняються насамперед жирністю — від незбираного до знежиреного. Також існують безлактозні варіанти та молоко А2, яке для деяких людей легше засвоюється. Водночас фахівці наголошують: сире молоко без пастеризації може містити небезпечні бактерії.

Соєве молоко вважають найближчим рослинним аналогом коров’ячого за поживною цінністю. Якщо воно збагачене кальцієм і вітаміном D, то може забезпечувати організм необхідними мікроелементами. У ньому менше калорій і жиру, а заміна коров’ячого молока соєвим, за деякими дослідженнями, може позитивно впливати на рівень холестерину та артеріальний тиск. Проте соя належить до поширених харчових алергенів.

Мигдалеве молоко містить переважно ненасичені жири, але значно менше білка та мікроелементів, ніж коров’яче чи соєве. Крім того, виробництво такого напою потребує великої кількості води, що викликає екологічні дискусії.

Вівсяне молоко останніми роками стало популярним рослинним напоєм. Воно містить більше вуглеводів і клітковини, однак має нижчий рівень білка та кальцію порівняно з коров’ячим або соєвим молоком.

Кокосове молоко відрізняється високим вмістом насичених жирів і калорій. Водночас у ньому мало білка та інших поживних речовин, тому його частіше використовують як кулінарний інгредієнт, а не основне джерело поживних елементів.

Рисове молоко містить багато вуглеводів, але майже не має білка та корисних жирів. Також дослідники зазначають, що в деяких зразках можуть бути сліди миш’яку, тому його рекомендують вживати помірно.

Фахівці наголошують, що рослинні альтернативи молоку часто додатково збагачують кальцієм і вітаміном D. Вони можуть бути корисними для людей із непереносимістю лактози, алергією на молочний білок або тих, хто дотримується веганської дієти.

Водночас дієтологи радять уважно читати етикетки: у деяких рослинних напоях можуть бути додані цукри або стабілізатори, які використовують для покращення смаку та текстури продукту. Надмірна кількість таких добавок може знижувати користь напою для здоров’я.

