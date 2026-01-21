Путін назвав Данію "жорстким колонізатором" і підрахував ціну Гренландії

Путін порахував Гренландію в «алясках» / © Associated Press

Російський диктатор Путін підлабузницьки сказав, що тема Гренландії та США його не стосується.

Заяву диктатора публікують російські пропагандистські ЗМІ.

Крім того, російський президент цинічно заявив, що «Данія завжди ставилася до Гренландії жорстко, як до колонії». Схоже, диктатор забув, як його країна протягом усієї історії винищувала та асимілювала підкорені народи. І зараз в азійській частині РФ сотні корінних народів переважно не знають рідної мови.

Також Путін порівняв ймовірне придбання Штатами Гренландії з купівлею Аляски у Росії. Він натякнув, що Російська імперія «прогадала» з ціною і віддала Аляску майже задарма.

«Якщо мене не зраджує пам’ять, площа Аляски становить близько 1 717 000 квадратних кілометрів, можливо, трохи більше. А Сполучені Штати купили у нас Аляску за 7,2 мільйона доларів США. У сьогоднішніх цінах, враховуючи інфляцію за всі ці десятиліття, ця сума становила б близько 158 мільйонів доларів», — підрахував воєнний злочинець.

На його думку, США «потягнуть» купівлю Гренландії, якщо вона продаватиметься в цінах, порівнянних з тими, за які Росія у XIX столітті продала американцям Аляску. Диктатор підрахував, що сума може становити від $200 млн до $1 млрд.

«Площа Гренландії, вона трохи більша [площі Аляски] — по-моєму, 2,166 млн кв. км, теж з хвостиком. Тобто різниця десь 450–449 приблизно тисяч квадратних кілометрів. Ну ось, отже, якщо порівняти це з вартістю придбання США Аляски, то ціна за Гренландію була б ну десь там $200–250 млн. Якщо порівнювати з тодішніми цінами на золото, ця цифра була б більшою, напевно, до мільярда. Але я думаю, що Сполучені Штати потягнуть і цю цифру», — сказав російський диктатор.

Нагадаємо, Трамп заявив, що погодив з генсеком НАТО Рютте «основу майбутньої угоди» щодо статусу Гренландії та всього Арктичного регіону.

Раніше ми писали, чи зможе Трамп купити або захопити Гренландію, навіщо йому острів, до чого тут Росія та Китай і чому це буде кінець НАТО.