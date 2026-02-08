Рибалка спіймав величезну скумбрію, вразивши Мережу: яка її вага та довжина

Улов рибалки

Рибалка у місті Дананг (В’єтнам) спіймав величезну скумбрію. Вага риби склала 63 кілограми та довжиною 1,7 метра.

Про це пише Tuoitre.

Скумбрія

Що відомо про улов

Мешканець комуни Ле Ван Хай — Хоа Лієн — розповів, що він та його друзі виловили гігантську рибу після годинних спроб.

«Скумбрія була майже два метри завдовжки та важила 63 кілограми», — сказав він.

Хай поділився, що раніше йому випадало ловити велику рибу, як от акули вагою десятки кілограмів,. Втім це був перший раз, коли рибалка витягнув таку велику скумбрію.

За словами Хая, риболовля відбувалася на скелястому рифі поблизу пляжу Сон Тра. Аж раптом його вудка раптово зігнулася назад, а вода забурчала піною. Зрозумівши, що на гачок зачепилася велика риба, Хай покликав на допомогу друзів. Разом вони боролися майже годину, перш ніж нарешті витягнули скумбрію на берег. Групі довелося прив’язати рибу до двох дерев’яних жердин і нести її поетапно через величезні розміри та вагу.

Рибалка вирішив не продавати рибу, а розділив м’ясо між родиною та друзями.

Раніше біля узбережжя Коста-Рики науковці зустріли унікальну «золоту» акулу-няньку. Вона має рідкісне поєднання генетичних порушень пігментації.

Так, вид має назву Ginglymostoma cirratum. Її спіймали у серпні 2024 року. Пізніше акулу відпустили.

Примітно, що у риби було яскраве жовто-помаранчеве забарвлення тіла та повністю білі очі тварини. Цей незвичний колір утворюється шляхом поєднання альбінізму, за якого відсутній темний пігмент, та ксантизму, що проявляється надлишком жовтого пігменту.

