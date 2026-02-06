Свиня на дроні влаштувала блекаут на 10 годин: з’явилося відео

Свиня на дроні / © скриншот з відео

У Китаї свиня на дроні влаштувала блекаут тривалістю 10 годин.

Про це повідомляє видання scmp.

Бідолашна тварина зачепилася за високовольтні дроти, коли фермер у незвичайний спосіб за допомогою дрона намагався переправити її через гори.

Інцидент стався в повіті Тунцзян провінції Сичуань. Рано-вранці фермер вирішив за допомогою дрона доправити свиней із гірської місцевості на скотобійню.

Під час транспортування свиня застрягла в повітрі після того, як трос дрона заплутався у лінії електропередачі. Фермер пояснив, що через темряву та погану видимість не помітив небезпеку.

Бригаді з 12 фахівців довелося працювати майже 10 годин, щоб відновити електропостачання.

