Неоготичний палац став свинарником: старовинна будівля на Хмельниччині знайшла нове призначення

Неоготичний палац став свинарником / © Суспільне

У селі Нове Поріччя на Хмельниччині збереглася неоготична будівля другої половини XVIII століття, яку нині використовують як хлів. Це одна з чотирьох споруд на одній вулиці, що дійшли до нашого часу. Дві з інших будівель сильно пошкоджені.

Неоготична будівля другої половини XVIII століття / © Суспільне

Власник споруди, Михайло Флора, володіє нею з 1979 року. За його словами, будівля використовується для зберігання картоплі, худоби та інших господарських потреб.

Краєзнавець Дмитро Полюхович, член громадської організації "Україна Інкогніта", зазначає, що будівлю датують другою половиною XVIII століття. Архітектурною особливістю є псевдовікно з вузьких цеглин, яке імітує раму та шибку. Ймовірно, раніше тут зимували вулики придворної пасіки графині Ігнатьєвої.

Чоловік використовує будівлю як погріб / © Суспільне

За словами Полюховича, у Новому Поріччі ціла вулиця побудована у стилі неоготики, архівних даних про зведення будинків немає. Споруди зводилися не одночасно, орієнтовно — від середини XVIII до початку XIX століття. Серед інших будівель на вулиці були каритовня, конюшня та склади для зерна.

Крім того, у неоготичній будівлі зберігають картоплю. / © Суспільне

Начальник відділу культури Городоцької міськради Олег Федоров зазначив, що статус об’єкта архітектури місцевого значення має лише "Рогата школа", у якій нині розташований музей села.

Раніше повідомлялось, що на Чернігівщині Акім Галімов та провідні архітектори планують відновити унікальну історичну пам'ятку - козацьку садибу "Покорщина". Архітектори зі Львова, Києва та Чернігова приїхали до села Козельця, щоб побачити на власні очі, в якому стані будівля та провести спеціальну сесію на якій вирішать, як саме відновлювати приміщення.