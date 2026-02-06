Олімпіада-2026 під прицілом хакерів: як Італія захищає Ігри від російських кібератак

Олімпіада-2026 / © Associated Press

У п’ятницю, 6 лютого, у Мілані офіційно відкриються Олімпійські ігри-2026. Через початок Олімпіади італійські та міжнародні спецслужби працюють у посиленому режимі, щоб відбивати кібератаки та блокувати фейки, якими намагаються зірвати Ігри.

Про це пише Politico.

Поточна ситуація та загрози

Цього тижня італійська влада вже запобігла серії хакерських атак на олімпійські об’єкти, готелі та посольство Італії у Вашингтоні. За даними Національного агентства з кібербезпеки Італії (ACN), метою зловмисників є дестабілізація критичних цифрових сервісів: платформ продажу квитків, систем трансляції та офіційних ресурсів.

«Очікується, що за Олімпіадою стежитимуть мільярди глядачів, а на місці події буде понад мільйон людей. Це створює неперевершену сцену для хактивістів і досвідчених акторів, які прагнуть максимальної видимості. Зрив роботи потокових сервісів або систем продажу квитків гарантував би негайну увагу всього світу», — заявила речниця ACN Герадіна Корона.

Російський слід та дезінформація

За останніми кібератаками на італійські сервери стоять прокремлівські хакери. Вони заявили, що так «мстяться» Італії за допомогу Україні. Водночас аналітики з Google попереджають, що невдовзі в Мережі може з’явитися багато фейків, щоб зіпсувати репутацію Олімпіади.

Ситуація загострюється тим, що російські спортсмени знову виступають під нейтральним прапором через вторгнення РФ в Україну. На думку аналітиків, це стимулює агресивну поведінку російських державних хакерів.

Міжнародна координація та захист

Для захисту Ігор розгорнули масштабну мережу моніторингу, що об’єднує зусилля італійських фахівців та їхніх міжнародних партнерів. Зокрема, тридцять експертів ACN здійснюють нагляд безпосередньо в центрі управління оргкомітету та штаб-квартирі агентства.

Водночас американське Агентство з кібербезпеки та інфраструктури (CISA) забезпечує обмін даними про загрози в реальному часі. Служба розслідувань внутрішньої безпеки (ICE) контролює ризики з боку транснаціональної злочинності.

Окрім традиційних методів захисту, організатори зосередилися на протидії новітнім технологічним викликам, як-от використання штучного інтелекту для створення дипфейків і проведення складних фішингових операцій.

Такі застереження мають підґрунтя: 2018 року через російську кібератаку на Олімпіаді в Пхьончхані «ліг» офіційний сайт і виникли серйозні збої в телевізійному ефірі. Експерти вважають, що хакери вдарять найсильніше саме під час найпопулярніших змагань, коли за Іграми стежитиме весь світ.

Що треба знати про Олімпійські ігри-2026

Нагадаємо, від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбудуться зимові Олімпійські ігри-2026.

Це буде XXV зимова Олімпіада. Майже три тисячі атлетів змагатимуться у 16 видах спорту і розіграють 116 комплектів нагород.

Урочиста церемонія відкриття XXV зимової Олімпіади відбудеться 6 лютого.

Україну на Олімпіаді-2026 представлять 46 атлетів, які боротимуться за медалі в 11 видах спорту: біатлон, гірськолижний спорт, лижне двоборство, лижні перегони, санний спорт, скелетон, сноубординг, стрибки з трампліна, фігурне катання, фристайл і шорт-трек.