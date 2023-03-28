У Росії почнуть закривати лікарні та інститути через катастрофу с бюджетом

Цей захід, як зазначає російський Мінфін, допоможе "підвищити ефективність бюджетних видатків".

Російська влада обговорює можливість закриття великої кількості держустанов по всій країні на тлі різкого падіння доходів бюджету, дефіцит якого до середини березня перевищив 3 трильйони рублів.

Про це інформує видання РБК.

Російське Міністерство фінансів запропонувало уряду скоротити кількість федеральних установ — найчисленнішого типу держструктур, утримання яких коштує державі 1,8 трлн рублів щороку.

Видання повідомляє, що у проєкті підсумкової доповіді Мінфіну за 2022 рік "під ніж" пропонується пустити всі федеральні установи, окрім тих, що перебувають у підпорядкуванні силових структур.

Цей захід, як зазначає російський Мінфін, допоможе "підвищити ефективність бюджетних видатків". Станом на 21 березня, за статистикою відомства, вони майже вдвічі перевищили доходи: 7 трлн рублів проти 3,7 трлн.

Зокрема пропонується закривати науково-дослідні інститути, аналітичні центри, архіви, музеї, поліклініки та лікарні, прикріплені до міністерств і відомств, а також лепрозорії, протичумні центри та психіатричні лікарні. Статус федеральних установ мають також військкомати, СІЗО, установи Федеральної міграційної служби та Федеральної митної служби.

Скорочення можуть бути "досить об'ємними". Згодом процес може торкнутися й інших держструктур.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія не зможе виготовити та модернізувати понад 1600 танків найближчими роками, попри відповідну обіцянку президента РФ Володимира Путіна. Серійне виробництво танків у РФ на сьогодні відсутнє.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія не виконує життєво важливі оборонні постачання для індійських військових через війну в Україні.

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