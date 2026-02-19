Фото ілюстративне / © ТСН.ua

В ізраїльському місті Хайфа вчителька змусила третьокласника 20 разів написати «Не можна говорити російською».

Про це пише видання «Вєсті. Ізраїль».

Хлопець разом з батьками репатріювався з Москви, маючи єврейське коріння. Однак, навчити сина рідної мови ексмосквичі не змогли, тому навіть на новій батьківщині він спілкувався на «общєпонятном», не знаючи івриту.

На уроці рідної мови він не зрозумів слова вчителя, і перепитав однокласника — звісно, російською. Це обурило педагога. Жінка не випустила його на перерву, а змусила його 20 разів написати в зошит вираз на івриті «Не можна говорити російською мовою».

Такий вчинок обурив матір дитини, яка прийшла скаржитися у проросійські ізраїльські ЗМІ на «ущємлєнія». Росіянка-ізраїльтянка стверджує, що у класі її сина 70% учнів — російськомовні репатріанти. Очевидно, вона натякає, що тепер євреї мають вчити російську.

На щастя, в Міністерстві освіти стали на захист вчительки.

«Цей випадок перебуває під постійним наглядом інспекційних служб Хайфського округу, які супроводжують школу в освітньому процесі, що включає, серед іншого, обговорення та курування освітян. Міністерство освіти (Ізраїлю — Ред.) надає великого значення можливості навчання також рідною мовою і розглядає це як інструмент, що сприяє розумінню, почуттю приналежності та інтеграції в систему. Розгляд випадку триває», — відповіли у відомстві.

