Від Антарктиди до США: до роковин вторгнення світом пройшли акції на підтримку України (фото)
До четвертих роковин повномасштабного вторгнення у десятках країн світу відбулися акції підтримки України. Від Антарктиди до США сотні людей вийшли на марші, мітинги та флешмоби.
До четвертих роковин повномасштабного вторгнення цифрова платформа Strichka ініціювала глобальну кампанію Stop the Evil Together. Вона вже об’єднала понад 45 організацій та активістських груп у більш ніж 20 країнах. Від Антарктиди до США сотні людей виходять на акції, влаштовують марші та беруть участь у цифрових квестах, аби нагадати світові про війну, що триває четвертий рік, і перетворити підтримку на конкретні дії.
Перші події кампанії пройшли 21–22 лютого, а завершальний етап — сьогодні, у день роковин повномасштабного вторгнення.
Антарктида
До акції долучився Національний антарктичний науковий центр: на станції «Академік Вернадський» пролунали слова підтримки Україні — просто серед крижаних краєвидів і місцевих пінгвінів.
Німеччина
У Кобленці на центральній площі відбувся мітинг попри дощ та вітер. Після мітингу учасники пройшли маршем містом, наголошуючи на необхідності рішучих кроків Європи.
Італія
У Ріміні асоціація People For Ukraine провела мітинг і марш до площі Кавур. До заходу долучилися не лише українці, а й італійські політики, місцеві жителі та представники іранської спільноти.
Президент асоціації Дмитро Щукін повідомив, що мережа NAU (Network Associazioni per l’Ucraina), яка об’єднує 25 асоціацій, завершила збір 350 тисяч євро на генератори для України. Крім того, понад 40 міст Італії, зокрема Рим, Мілан, Венеція та Турин, погодилися підсвітити адміністративні будівлі у синьо-жовті кольори 24 лютого.
У Равенні асоціація «Malva» підготувала триденну програму: 22 лютого відбулася масова маніфестація, 24 лютого заплановано показ документального фільму «2000 метрів до Андріївки» та флешмоб «Світло для України» біля міського театру Аліг’єрі.
Іспанія
У Барселоні з 16 до 23 лютого триває «Тиждень України», організований за участі громади та партнерів Strichka разом із «Пласт Барселона». Програма включає культурні події, перформанси, благодійний шаховий турнір та маніфестацію 22 лютого. Символом акції стала велика скульптура (gegant) Лесі Українки, створена за каталонською традицією.
У Таррагоні українська діаспора провела вервицю за справедливий мир, літургію за упокій та ходу центральною вулицею Rambla Nova. Під час заходів також вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні.
Мексика
У Мехіко 22 лютого українська громада Casa de Ucrania разом із Mexicanos con Ucrania організували Марш миру. Учасники пройшли від Puerta de los Leones головними вулицями міста.
Співзасновниця ГО «Український Дім в Мексиці» Тетяна Цвик зазначила, що до акції долучилися й мексиканці. Вона також повідомила, що під час благодійного концерту Олега Скрипки вдалося зібрати та передати на потреби України понад 500 тисяч гривень.
Кіпр
ГО «Український дім на Кіпрі» відкрила виставку документального фотографа Яна Доброносова. Його світлини, які публікували провідні світові медіа, демонструють реальні кадри війни та покликані привернути увагу іноземної аудиторії до подій в Україні.
Велика Британія
В Ексетері організація Devon Ukrainian Association провела реквієм-акцію, під час якої учасники читали історії загиблих дітей. Організатори повідомляють про різке зростання реєстрацій на мітинг 24 лютого — за два дні кількість заявок перевищила показники попередніх трьох тижнів. Очікується участь представників місцевої влади та заступника Лорд-лейтенанта графства.
Литва
У Каунасі за підтримки Ukrainos Sirdis відбувся концерт пам’яті «Погляд у вічність», який зібрав українську громаду міста.
США
У Сіетлі 22 лютого сотні людей взяли участь у марші до Mural Amphitheatre у Seattle Center. Захід організували спільно Асоціація українців штату Вашингтон, Ukraine Defense Support, Volia Fund, Ukrainian Cultural Center Toloka, Plast Seattle, The Humanity Funds, Ukrainian Students United at University of Washington та Почесне консульство України в Сіетлі. Під час двогодинного ралі звучали заклики до посилення військової допомоги Україні.
Канада
У Галіфаксі за ініціативи Halifax Creative Ukrainians Association 21 лютого відкрилася фотовиставка, присвячена четвертим роковинам війни. Сьогодні акція продовжується флешмобом. За словами голови організації Марини Ярославської, багато канадців зізнавалися, що вперше так близько побачили реальні наслідки війни в Україні.
Чехія
У Плзені та Празі заходи стартували 21 лютого. На Староміській площі в Празі відбувся мітинг, а 24 лютого у Плзені запланований великий мітинг солідарності на площі Республіки. Співорганізаторами виступили Společně v Evropě, Kavárna Zápletka та Klub nových komunikací.
Заходи також тривають у Польщі, Греції, Ірландії, Франції, Румунії, Словенії, Швеції, Фінляндії та інших країнах.
Цифровий вимір кампанії
Паралельно триває онлайн-марафон квестів у застосунку Strichka. Учасники виконують завдання, залучають іноземців та підтримують Єдинозбір із Фондом Сергія Притули. Зібрані кошти скеровуються на дрони-перехоплювачі, що збивають «шахеди» до того, як ті долітають до міст.
Strichka також спрямувала призовий фонд у 100 тис. грн — кошти Responsibility Award 2025 від Фонду Богдана Гаврилишина. На них громади друкують інформаційні матеріали та плакати, створені спеціально для цьогорічної кампанії.
Кампанія триває. Її організатори закликають долучатися до квестів, підтримувати Єдинозбір та зберігати єдність — незалежно від того, де саме сьогодні живе кожен українець.
Крім того, акції на підтримку України пройшли у Нідерландах, Бельгії, Люксембурзі, Франції та інших країнах.