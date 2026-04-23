ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Че Цзіньган / Фото: China Youth Daily

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
293
Час на прочитання
2 хв
14-річний школяр створює власний реактивний двигун — фото

Підліток вивчає складні інженерні дисципліни та вже створив перший прототип.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько

14-річний школяр із Китаю Че Цзіньган працює над створенням повноцінного турбореактивного двигуна.

Про це пише China Youth Daily.

Захоплення авіацією у хлопця з’явилося ще в ранньому дитинстві — тоді він експериментував із паперовими літачками й намагався зрозуміти, чому одні конструкції літають краще за інші. Згодом ці прості досліди переросли у серйозне захоплення.

За словами батьків, Че щодня витрачав години на вивчення наукової літератури, а вже у початковій школі почав самостійно опановувати складні дисципліни — від аеродинаміки до математичного аналізу. Зокрема, він розібрався з основами диференціальне числення, а також освоїв інженерні інструменти.

Серед них — SolidWorks та системи CAD, які використовують для моделювання складних механізмів.

Згодом підліток вирішив перейти від теорії до практики. Він почав створювати власний реактивний двигун — не копіюючи чужі креслення, а розробляючи всі деталі самостійно.

«Деякі люди публікують креслення в Інтернеті, але я відчував, що просто скопіювати їх не має сенсу», — сказав Че Цзянпін в інтерв’ю. «Я б нічого не навчився, і це було б марною тратою часу».

Юнак створював 2D-креслення, будував 3D-моделі, проводив розрахунки повітряних потоків, температури та тиску, а також документував процес у відео, які публікував на Douyin.

Завдяки цьому він отримав підтримку спільноти: інші ентузіасти давали поради, ділилися досвідом і навіть допомагали з виготовленням деталей на 3D-принтері.

Вже за пів року Че зібрав перший прототип двигуна. Однак під час випробувань виникли проблеми — зокрема з подаванням палива, конструкцією камери згоряння та балансуванням компресора.

Попри невдачу, підліток не зупинився.

«Нічого не можна успішно зробити з першої спроби. Навіть якщо я не досяг успіху, я чогось навчився, і це дає мені мотивацію побудувати його вдруге», — сказав він.

Наразі Че працює над удосконаленою версією двигуна та готується до нових випробувань, демонструючи, що наполегливість і цікавість можуть приводити до вражаючих результатів навіть у такому юному віці.

Дата публікації
Кількість переглядів
293
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie