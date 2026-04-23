14-річний школяр із Китаю Че Цзіньган працює над створенням повноцінного турбореактивного двигуна.

Про це пише China Youth Daily.

Захоплення авіацією у хлопця з’явилося ще в ранньому дитинстві — тоді він експериментував із паперовими літачками й намагався зрозуміти, чому одні конструкції літають краще за інші. Згодом ці прості досліди переросли у серйозне захоплення.

За словами батьків, Че щодня витрачав години на вивчення наукової літератури, а вже у початковій школі почав самостійно опановувати складні дисципліни — від аеродинаміки до математичного аналізу. Зокрема, він розібрався з основами диференціальне числення, а також освоїв інженерні інструменти.

Че Цзіньган / Фото: China Youth Daily

Серед них — SolidWorks та системи CAD, які використовують для моделювання складних механізмів.

Згодом підліток вирішив перейти від теорії до практики. Він почав створювати власний реактивний двигун — не копіюючи чужі креслення, а розробляючи всі деталі самостійно.

«Деякі люди публікують креслення в Інтернеті, але я відчував, що просто скопіювати їх не має сенсу», — сказав Че Цзянпін в інтерв’ю. «Я б нічого не навчився, і це було б марною тратою часу».

Підліток створює реактивний двигун

Юнак створював 2D-креслення, будував 3D-моделі, проводив розрахунки повітряних потоків, температури та тиску, а також документував процес у відео, які публікував на Douyin.

Завдяки цьому він отримав підтримку спільноти: інші ентузіасти давали поради, ділилися досвідом і навіть допомагали з виготовленням деталей на 3D-принтері.

Вже за пів року Че зібрав перший прототип двигуна. Однак під час випробувань виникли проблеми — зокрема з подаванням палива, конструкцією камери згоряння та балансуванням компресора.

Че Цзіньган / Фото: China Youth Daily

Попри невдачу, підліток не зупинився.

«Нічого не можна успішно зробити з першої спроби. Навіть якщо я не досяг успіху, я чогось навчився, і це дає мені мотивацію побудувати його вдруге», — сказав він.

Наразі Че працює над удосконаленою версією двигуна та готується до нових випробувань, демонструючи, що наполегливість і цікавість можуть приводити до вражаючих результатів навіть у такому юному віці.

