Політики Італії накинулись на Соловйова після образ Мелоні: росіян викликали "на килим"

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні / © Associated Press

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні дала жорстку відсіч «рупору» Кремля Володимиру Соловйову після його вульгарних образ у прямому ефірі. Поки МЗС Італії викликає російського посла, італійські політики всіх таборів об’єдналися навколо очільниці уряду.

Про це пише The Telegraph.

Реакція італійських політиків на слова Соловйова про Мелоні

Висловлювання Соловйова про Мелоні спричинили хвилю обурення в Італії.

«Я викликав російського посла до Міністерства закордонних справ, щоб висловити офіційний протест у зв’язку з надзвичайно серйозними та образливими заявами ведучого Володимира Соловйова на російському телебаченні», — заявив очільник італійського МЗС Антоніо Таяні.

«Ми не проти політичної критики, але вульгарні, сексистські образи на адресу прем’єр-міністерки є абсолютно неприйнятними«, — додав він.

Президент Італії Серджо Маттарелла також підтримав Мелоні та висловив обурення словами російського пропагандиста.

Лідерка опозиційної Демократичної партії Еллі Шляйн назвала ці заяви неприйнятними та сексистськими, наголосивши, що вони «ображають всю країну».

Що Соловйов заявив про Мелоні?

Соловйов під час емоційного виступу у телеефірі дозволив собі низку образ на адресу прем’єрки Італії. Зокрема, він назвав Мелоні «сертифікованою ідіоткою» та «поганою жінкою».

Використовуючи італійську та російську мови, пропагандист вжив щодо політикині формулювання Putta-Meloni — гру слів від puttana, що означає повію або с***у.

Також Соловйов заявив, що Мелоні, яка перебуває при владі вже чотири роки та розраховує на перемогу 2027-го, є «ганьбою для людства».

Окрім цього, пропагандист звинуватив прем’єрку у відході від попередніх націоналістичних і популістських позицій.

«Мелоні — фашистська наволоч, яка зрадила своїх виборців, адже йшла на вибори з зовсім іншими гаслами. Зрада — її друге ім’я: вона також зрадила Трампа, якому раніше присягалася на вірність», — висловився Соловйов.

Відповідь Мелоні на образи Соловйова

Нагадаємо, Мелоні у відповідь на образи Соловйова заявила, що її політика не підпорядковується зовнішнім впливам. Вона назвала ведучого «старанним пропагандистом режиму», чиї закиди не змусять країну змінити курс.

Прем’єрка наголосила, що Італія не виконує нічиїх наказів і керується виключно власними національними інтересами, всупереч будь-якій пропаганді.

Зеленський підтримав Мелоні після образ Соловйова

Видання зауважило, що Мелоні очолює консервативний уряд, який від початку повномасштабного вторгнення Росії послідовно підтримує Україну. Вона також заявляла про намір співпрацювати з Україною у сфері виробництва дронів.

Політикиню пов’язують тісні як робочі, так і особисті контакти з президентом України Володимиром Зеленським.

«Велика повага вам, Джорджо, і всій Італії. Жалюгідні російські пропагандисти точно не зможуть збити з курсу людей, для яких головний орієнтир — захист національних інтересів своєї країни. Дякую вам і всім італійцям за таку чітку позицію», — написав Зеленський у соцмережі Х.

Раніше Мелоні розглядали як потенційну «посередницю для Трампа» та міст між Європою і США, однак останнім часом її відносини з американським президентом ускладнилися. Італійська прем’єрка відмовилася підтримати його ініціативу щодо блокади Перської затоки та розкритикувала нападки Дональда Трампа на Папу Лева як неприйнятні.

Крім того, італійський уряд нещодавно не дозволив використання авіабази на Сицилії американськими військовими літаками, залученими до війни проти Ірану.

Партія «Брати Італії», яку очолює Мелоні, має історичне коріння у фашистському русі, однак нині її вважають більш поміркованою та такою, що діє в межах мейнстриму.

Сама Мелоні відмежувалася від фашизму та 20-річного правління Беніто Муссоліні.