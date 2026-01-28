Реклама

Китайський блогер заявив, що зміг видобути майже 192 грами золота з електронних відходів, зокрема тисяч SIM-карт. За його словами, вартість отриманого дорогоцінного металу перевищила 120 тисяч юанів — це близько 17 тисяч доларів США.

Про це пише Oddity Central.

Блогер із провінції Гуандун стверджує, що отримав 191,73 грама золота зі старих SIM-чипів та інших електронних компонентів. Для цього він застосовував складні технологічні процеси, зокрема розчинення матеріалів у сильних кислотах та електролітичне відновлення.

У Мережі він опублікував відео, де продемонстрував так звану «алхімію SIM-карт», що спонукало частину глядачів замислитися над повторенням експерименту.

«Десять років роботи не вартують одного року збору брухту», — написав один із користувачів під відео, жартома попросивши блогера взяти його стажистом, аби навчитися «алхімії чипів».

Інший коментатор зізнався: «SIM-чипи можна використовувати для виготовлення золота? Я про таке ніколи не чув».

Попри вірусний ефект відео, експерти звернули увагу на те, що реальний вміст золота в SIM-карті вкрай незначний. У ролику йдеться про близько 0,02 грама золота на карту, однак насправді цей показник становить лише 0,47 міліграма. За такими підрахунками, для отримання 191 грама золота знадобилося б приблизно 400 тисяч SIM-карт.

Після хвилі обговорень блогер уточнив, що у відео йшлося не лише про звичайні SIM-карти. За його словами, для видобутку використовували також позолочені мікросхеми та електронні відходи з телекомунікаційної галузі.

«Я хочу уточнити, що це не історія про те, як одна людина переробляє золото з викинутих SIM-карт», — заявив блогер. «Це законний процес перероблення певних електронних відходів у галузі дорогоцінних металів. Мета відео — показати цінність переробки, а не створювати сенсацію».

Фахівці водночас застерігають охочих повторити експеримент: процес, продемонстрований у відео, передбачає використання сильно корозійних хімічних речовин, що несе серйозні ризики для здоров’я людей та навколишнього середовища.

