Чоловік попрощався з дружиною і донькою та зачинився у кімнаті на рік: навіщо він це зробив

49-річний чоловік зі США вирішив кардинально змінити своє життя, добровільно ізолювавшись у власній спальні на цілий рік.

Свій експеримент він назвав «Рік ізоляції» й транслює його в режимі реального часу на YouTube.

10 лютого Скіп Бойс, колишній власник будівельної компанії з Юти, попрощався з дружиною та дочкою, зачинився у кімнаті й розпочав незвичайний проєкт. Протягом 365 днів він планує не залишати спальню та мінімізувати будь-які контакти із зовнішнім світом.

За словами чоловіка, правила експерименту максимально прості: «Я не виходжу з кімнати, а пряма трансляція триває цілодобово, без перерв. Я не запрошую гостей і не влаштовую незапланованих зустрічей — все, що відбувається, видно глядачам. Я живу, сплю, тренуюся, читаю, пишу і проводжу весь свій час в одній кімнаті».

Скіп Бойс стверджує, що його спальня повністю автономна: у ній є ванна кімната, імпровізований спортзал, місця для зберігання речей і техніка для стримінгу. Він наголошує, що постійна трансляція не дозволяє йому «тихо» припинити експеримент або змінити його хід.

«Пряма трансляція унеможливлює тихе припинення експерименту або переписання історії пізніше — це робить процес чесним».

Чоловік пояснює, що головна мета ізоляції — відмова від шкідливих звичок і формування здоровішого способу життя. Він хотів створити контрольоване середовище, яке допоможе йому зосередитися на дисципліні та переосмисленні звичок.

«Це не про шок. Я хотів створити контрольоване середовище, щоб відійти від постійних подразників, відновити дисципліну та переосмислити звички, пов’язані зі здоров’ям, зосередженістю та відповідальністю. Позбутися деяких своїх шкідливих звичок було, мабуть, легше, ніж я очікував, наприклад, відмовитися від кока-коли було приємно».

Через майже три тижні після початку експерименту Скіп Бойс заявив про позитивні зміни: він більше займається спортом, харчується здоровіше та почувається психологічно краще. Водночас його ідея спричинила хвилю критики в соцмережах.

Це надзвичайно шкідливо для здоров’я, і я сподіваюся, що це лише тимчасово

Вам потрібне сонячне світло. Вам потрібні регулярні фізичні вправи. Вам потрібні соціальні контакти та свіже повітря. У цій кімнаті є душ? Це зовсім не корисно для здоров’я і не продуктивно, і це значно погіршить ваше фізичне та психічне здоров’я. Не робіть цього

Попри застереження, чоловік поки не планує припиняти експеримент і переконаний, що рік ізоляції до 10 січня 2027 року стане найкращим рішенням для його життя.

Нагадаємо, блогер показав, як видобув майже 200 г золота з електронних відходів, зокрема SIM-карт.