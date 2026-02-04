Чоловік створив алкогольний напій із використаної білизни зірок OnlyFans

Жіночі труси / © Credits

У Великій Британії чоловік винайшов дивний алкогольний напій, виготовлений з використаної білизни зірок OnlyFans, і продає свою пляшкову продукцію по 150 фунтів за штуку (8 864 гривень).

Про це він розповів Need To Know.

Джордж Найтінгейл каже, що з одного комплекту трусиків можна отримати 350 смачних пляшок.

Засновник Drink Me Spirits створює алкоголь за допомогою спеціальної вакуумної техніки, яка надає напою унікального смаку.

Наразі новий бізнес пропонує напої від п'яти зірок: Гейлі, Алекси, Реї, Лілтгеве та Мімі.

«Це не звичайна винокурня», – розповів Джордж, який мешкає в Ексетері, Девон. «Те, що ми робимо, дуже відрізняється від інших, оскільки ми дистилюємо у вакуумі. Це означає, що температура кипіння етанолу знижується до 20 градусів Цельсія, а отже, ми можемо дистилювати делікатні продукти. Індустрія для дорослих і творці OnlyFans процвітають, і я думав, як найкраще поєднати ці дві сфери. Тож я вигадав дистилювати зношений одяг, і так народилася компанія «Drink Me Spirits». Ми витратили рік на планування та розроблення продукту відповідно до найвищих стандартів. З кожного предмета одягу ми можемо виготовити 350 пляшок — усі вони пронумеровані колекційною карткою та красиво упаковані».

Джордж стверджує, що його підприємство є першим у своєму роді в світі.

Він сказав: «Такого ще ніколи не робили. І так, перероблення старого одягу на спиртні напої — це дивно, але ми просто перетворюємо його на напій, який люди можуть придбати або споживати як частину цієї людини. До мене зверталися люди з усього світу. У нас є декілька контент-креаторів з мільйонами підписників. Вони кажуть, що це унікальний продукт для їхньої галузі — він не надто розширює межі. Це елітний продукт — колекційний предмет».

Бренд також пропонує індивідуальні послуги для всіх, хто хоче переробляти власний одяг. Джордж додав: «Новина поширюється. Такого ще ніколи не робили в світі, і творці дуже раді, що знайшли щось нове і достатньо популярне, щоб зацікавити постійних клієнтів і залучити нових. Але я не збираюся робити це занадто нішевим. Чому б не взяти бандану переможця Вімблдону або футболку футболіста, який забив переможний гол сезону — можливості безмежні».

