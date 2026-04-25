Чоловік від нудьги підпалив ліс, щоб подивитися, як його гасять

У Таїланді 22-річний чоловік зізнався, що навмисно влаштував лісову пожежу лише тому, що йому було нудно і він шукав розваги.

Про це пише Oddity Central.

Інцидент стався в лісі Каенг Хат Ой, розташованому в провінції Пхітсанулок. Минулої суботи рейнджери, які патрулювали територію, затримали підозрілого чоловіка після серії повідомлень про займання в цьому районі.

Під час затримання у нього була запальничка, а пояснити свою присутність у лісі він не зміг. Його доправили до відділку поліції Чат-Тракан для допиту.

Там чоловік, якого ідентифікують як Матіна, визнав свою провину і пояснив мотиви.

«Я просто хотів розважитися. Мені не було чим зайнятися, тому я підпалив ліс, щоб лісові рейнджери його загасили. Я просто вчинив з легковажності», — заявив він.

Після зізнання йому висунули обвинувачення у завданні шкоди природним ресурсам. Наразі він перебуває під вартою, а остаточне покарання ще не оголошене.

Нагадаємо, чоловіка не випустили з країни та покарали через шокувальну поведінку.