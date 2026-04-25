ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
250
Час на прочитання
1 хв

Чоловік від нудьги підпалив ліс, щоб подивитися, як його гасять

Чоловіка затримали після серії пожеж у регіоні.

Автор публікації
Юлія Шолудько
Коментарі
Лісова пожежа

Лісова пожежа / © Associated Press

У Таїланді 22-річний чоловік зізнався, що навмисно влаштував лісову пожежу лише тому, що йому було нудно і він шукав розваги.

Про це пише Oddity Central.

Інцидент стався в лісі Каенг Хат Ой, розташованому в провінції Пхітсанулок. Минулої суботи рейнджери, які патрулювали територію, затримали підозрілого чоловіка після серії повідомлень про займання в цьому районі.

Під час затримання у нього була запальничка, а пояснити свою присутність у лісі він не зміг. Його доправили до відділку поліції Чат-Тракан для допиту.

Там чоловік, якого ідентифікують як Матіна, визнав свою провину і пояснив мотиви.

«Я просто хотів розважитися. Мені не було чим зайнятися, тому я підпалив ліс, щоб лісові рейнджери його загасили. Я просто вчинив з легковажності», — заявив він.

Після зізнання йому висунули обвинувачення у завданні шкоди природним ресурсам. Наразі він перебуває під вартою, а остаточне покарання ще не оголошене.

Нагадаємо, чоловіка не випустили з країни та покарали через шокувальну поведінку.

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
250
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie