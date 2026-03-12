Чому індичі яйця — рідкість у магазинах: відповідь експертки

Індичка / © Freepik

Реклама

Індичка дуже популярна у США, Канаді, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії, Ірландії та інших країнах Європи. Хоча дехто вважає це м’ясо занадто сухим, індичка все одно залишається надзвичайно популярною птицею на святковому столі. Втім, на відміну від курячих чи навіть качиних яєць, яйця індички майже неможливо побачити на полицях супермаркетів.

Можна було б припустити, що причина полягає у смаку, але насправді це не так. За словами експертів, головні фактори — це особливості того, як і коли індички несуть яйця, а також економіка сучасного птахівництва.

До появи великих промислових ферм яйця індички люди вживали значно частіше.

Реклама

За поживністю вони навіть перевершують курячі: містять майже вдвічі більше калорій і жирів. Однак разом із цим у них приблизно утричі більше холестерину.

Основна проблема полягає в тому, що індички несуть яйця значно повільніше, ніж кури. До того ж їм потрібно більше часу, щоб досягти віку, коли вони починають нестися.

Крім того, ці птахи споживають більше корму і потребують більшого догляду, що робить їхнє утримання дорожчим.

У результаті виробництво індичих яєць стає значно дорожче, ніж курячих.

Реклама

За оцінками експертів, щоб фермери могли отримувати прибуток, 12 індичих яєць довелося б продавати приблизно за 1600 гривень.

Представниця Національної федерації індиків Кіммон Вільямс пояснила Daily Mail, що індички мають довший життєвий цикл. За її словами, птахам потрібно близько семи місяців, перш ніж вони почнуть нести яйця.

Попит на індичі яйця все ж існує, але переважно як на делікатес або продукт для гурманів, а не як на повсякденний харчовий продукт.

Натомість із м’ясом ситуація зовсім інша.

Реклама

Індички — великі птахи, які дають значно більше популярного грудного м’яса, ніж кури. Саме тому фермери отримують більше цінних частин туші з індички. А якщо додати до цього традицію готувати індичку на Різдво та День подяки, стає зрозуміло, чому ця птиця залишається вигідною для вирощування.

Нагадаємо, як правильно розділити цілу індичку, щоб вона швидше запеклася.