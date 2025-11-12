“Магія в небі”: над США зафіксували приголомшливе північне сяйво (фото)

Північне сяйво над Колорадо. Фото: @ Elena Andrushchenko / © Facebook

Північне сяйво традиційно спостерігається у приполярних регіонах, проте через зростання сонячної активності останнім часом це явище стає видимим у значно південніших широтах.

Вражальними світлинами сяйва у небі над американським штатом Колорадо поділилася журналістка Олена Андрющенко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Магія у небі

Олена Андрющенко опублікувала кілька фотографій, на яких нічне небо над Колорадо осяяне характерними зеленими та рожевими відтінками.

«Спіймала північне сяйво в Колорадо — чиста магія у небі. Природа ніколи не перестає мене дивувати», — написала вона.

Сам факт спостереження північного сяйва у Колорадо є цікавим, оскільки цей штат розташований на широті, де це явище є нечастим, але можливим під час сильних геомагнітних бур.

Чому сяйво виникає так далеко на півдні

Полярне сяйво виникає, коли високоенергетичні заряджені частинки, що надходять від Сонця, так званий «сонячний вітер», стикаються з атомами газів у верхніх шарах атмосфери Землі. Магнітне поле нашої планети зазвичай направляє ці частинки до полюсів, через що сяйво здебільшого видно лише у високих широтах.

Поява північного сяйва над Колорадо, як і над іншими нетиповими для цього явища місцями, наприклад, Україною, є прямим наслідком потужних геомагнітних бур. Сонце зараз проходить свій 11-річний цикл активності, і зараз воно перебуває поблизу свого піку. Коли на Сонці відбуваються потужні спалахи або корональні викиди маси, потік заряджених частинок є настільки сильним, що, досягаючи Землі, він створює потужне збурення магнітосфери.

Зазвичай сяйво видно лише у північних штатах, як-от Аляска, Вашингтон або Міннесота. Однак, коли геомагнітна буря класифікується як «сильна» або «екстремальна» (наприклад, індекс G4 або G5), вона розширює зону видимості сяйва набагато далі на південь. У такі періоди північне сяйво стає видимим у середніх широтах.

Колір полярного сяйва

Колір сяйва залежить від того, з якими газами зіткнулися частинки і на якій висоті це сталося. Найпоширеніший, зелений колір виникає, коли частинки стикаються з атомами кисню на висоті близько 100-150 кілометрів.

Водночас, червоні та рожеві відтінки, які часто бачать у південних широтах, виникають при взаємодії з атомами кисню на дуже великій висоті (понад 200 км), де Земля має слабший захист магнітного поля.

Якщо ж відбувається зіткнення з молекулами азоту, то сяйво набуває синіх або фіолетових відтінків, хоча вони є найменш поширеними для спостереження.

Нагадаємо, напередодня стався найпотужніший сонячний спалах 2025 року, який загрожує Землі сплеском радіації. Потужний спалах класу X5.1 уже спричинив відключення радіозв’язку на двох континентах таспричинив сильну геомагнітну бурю.