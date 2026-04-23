Найстаріший кролик планети: скільки йому років та фото
Гербі з Великої Британії став найстарішим живим кроликом у світі.
Кролик із Великої Британії встановив рекорд довголіття — у віці 15 років і 82 днів його офіційно визнали найстарішим живим кроликом у світі.
Досягнення підтвердила Книга рекордів Гіннеса.
Йдеться про Гербі — кролика породи левоголовий, який живе у графстві Суррей у родині Річарда та Мелісси Дангем. Його вік перевірили 10 листопада 2025 року, після чого рекорд офіційно зафіксували.
Господарі розповідають, що забрали Гербі ще малюком — у віці восьми тижнів. Він мав стати компанією для їхньої кролиці Флопсі.
«Флопсі його обожнювала, вони швидко здружилися й були віддані одне одному протягом 10 років», — розповіла Мелісса.
За словами власниці, Гербі прожив удвічі довше за середню тривалість життя кроликів і завжди відзначався яскравим характером.
«Гербі завжди був дуже вольовим і мав сильний характер. Коли він був молодшим, одне з його улюблених занять — це коли Річард його ганяв: він навмисно тікав, потім зупинявся і чекав, щоб його знову погнали, ніби це була гра, якою він керував», — сказала вона.
Попри поважний вік, Гербі й досі активний у своєму ритмі: він любить відпочивати поруч із господарями на дивані та грітися на сонці в саду.
Нагадаємо, кролик-гігант вагою 9,5 кг має власні спальню і диван.