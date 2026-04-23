У США вирощують незвичайні кавуни розміром у яйце: який вони мають вигляд (фото)

Кавун / © Pixabay

У США створили новий сорт або лінію кавунів, які адаптовані до умов вертикального землеробства. Плоди набули надзвичайно компактного розміру, порівняного з курячим яйцем.

Про це повідомляє AgroWeek.

Така мініатюризація дозволяє ефективніше використовувати площу стелажних та модульних ферм, а також відкриває можливості для свіжого ринку у форматі ready-to-eat та нішевих продуктів для міського споживача.

Мініатюрні кавуни дозволяють оптимізувати систему поливу та живлення рослин, а також полегшують автоматизацію збирання врожаю.

Вирощування у контрольованому середовищі також зменшує ризики від шкідників і хвороб порівняно з відкритим ґрунтом. Це критично важливо для стабільності постачання та зниження використання хімічних засобів захисту.

Крім того, дрібніші плоди простіше пакувати й реалізовувати у форматі споживчих порцій. Фахівці зазначають, що це може підвищити привабливість продукту для супермаркетів, ресторанів і сервісів доставки, особливо в густонаселених районах.

Кавун розміром у яйце / © Фото з відкритих джерел

Яким буде вплив на сезон 2026

Виведення таких сортів набуває особливої ваги після сезонних втрат у садах 2025 року. Через кліматичні аномалії агровиробники були змушені шукати шляхи підвищення стійкості ланцюгів постачання.

Компактні сорти для вертикальних ферм можуть стати одним із інструментів пом’якшення наслідків подібних втрат. Це дозволяє перенести частину виробництва у контрольоване середовище та перегрупувати логістику на майбутній сезон 2026 року.

Запровадження таких технологічних рішень вимагатиме від фермерів і операторів вертикальних ферм певної адаптації агротехніки та маркетингових стратегій. Водночас мініатюрні кавуни відкривають нові можливості для диверсифікації асортименту та скорочення залежності від традиційних відкритих культур.

«Подальший розвиток цих напрямів залежатиме від масштабування вирощування, економічної доцільності та сприйняття ринку, але вже зараз нова морфологія плодів дає підстави говорити про перспективи інтеграції мініатюрних кавунів у концепції стійкого міського землеробства», — резюмують аналітики.

Нагадаємо, бромелайн — це протеолітичний фермент, який міститься в ананасі та здатен розщеплювати білки. Саме через його дію під час вживання свіжого фрукта може виникати характерне пощипування або легке подразнення слизової оболонки рота.

Реклама

Це явище є тимчасовим і зазвичай минає самостійно після завершення споживання ананаса. Фахівці зазначають, що зменшити дискомфорт можуть молочні продукти — зокрема йогурт або молоко, які частково нейтралізують дію ферменту.

Водночас консервовані ананаси викликають значно менше подразнення, оскільки під час термічної обробки активність бромелайну суттєво знижується.