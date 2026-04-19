Революційний препарат для собак може подовжити життя: що відомо

Собаки / © pexels.com

Реклама

Компанія розробляє препарат, який, як стверджується, здатен уповільнювати біологічне старіння у собак.

Про це пише Oddity Central.

По всьому світу компанії інвестують мільярди доларів у створення препаратів проти старіння, намагаючись наблизитися до своєрідного «джерела молодості». Водночас головною перепоною залишається отримання дозволів від регуляторів. Клінічні дослідження для людей можуть тривати десятиліттями, а ризики для інвесторів залишаються надто високими.

Реклама

Натомість із ветеринарними препаратами ситуація простіша. Цього тижня біотехнологічна компанія Loyal повідомила, що її розробка для собак подолала важливий регуляторний етап, ставши першим потенційним засобом для подовження життя, який отримав схвалення для будь-якого виду тварин.

Експериментальний препарат LOY-002 має форму пігулок зі смаком яловичини. Його планують застосовувати для літніх собак віком від 10 років і вагою щонайменше 6 кг. Препарат впливає на гормон IGF-1, який відіграє ключову роль у рості та метаболізмі. Інсуліноподібний фактор росту 1 допомагає організму розвиватися, однак підвищений рівень цього гормону після досягнення зрілості пов’язують із прискореним старінням клітин.

У компанії стверджують, що LOY-002 знижує вплив IGF-1, завдяки чому уповільнюється біологічний «годинник» і покращується якість життя собак у старшому віці. Передусім препарат орієнтований на великі породи, адже вони зазвичай живуть менше, ніж дрібні собаки.

Розроблення препарату триває вже декілька років. На початку цього року компанія отримала від Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) схвалення технічного розділу щодо безпеки для тварин (TAS). Це означає, що заявка вже відповідає двом із трьох ключових вимог, необхідних для виходу препарату на ринок.

Реклама

«Як ветеринар, я найбільше дбаю про безпеку, особливо коли йдеться про профілактику», — зазначила у пресрелізі Еллен Раткліфф, віцепрезидентка з клінічної та ветеринарної медицини компанії Loyal. «Схвалення FDA цієї заявки є важливим виявом довіри до нашої місії з розроблення безпечних та ефективних препаратів для подовження життя собак».

Попереду залишається ключове дослідження ефективності — випробування STAY, необхідне для повного схвалення FDA. У Loyal прогнозують, що цей етап вдасться завершити вже наступного року, і препарат може з’явитися у продажу до кінця 2027 року.

