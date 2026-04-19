Мульча з газет — дешеве рішення чи ризик для рослин

Сучасне мульчування виходить далеко за межі класичної кори чи соломи й навіть включає перероблені побутові матеріали, проте чи підходять для цього газети, спробуємо розібратися.

Станіслава Бондаренко
У матеріалі Martha Stewart експерти розглянули незвичний, але дедалі популярніший садовий лайфгак — використання газет як мульчі навесні.

Мульча загалом виконує важливі функції у саду, а саме, допомагає контролювати бур’яни, утримує вологу біля коріння рослин і поступово збагачує ґрунт поживними речовинами, коли розкладається. Зазвичай для цього використовують траву, подрібнене листя чи солому, але іноді садівники додають і паперові матеріали.

Важливість мульчі

Мульча — це не просто декоративний шар, вона:

  • пригнічує ріст бур’янів

  • утримує вологу у ґрунті

  • поступово живить ґрунт під час розкладання

  • підтримує здорову мікрофлору

Паперові матеріали, зокрема газети, теж можуть працювати у цій системі як джерело вуглецю, адже вони складаються переважно з целюлози — деревної маси.

Переваги використання газет у саду

Експерти зазначають, що газети можуть бути ефективним елементом мульчування, якщо використовувати їх правильно. Серед основних плюсів:

  • пригнічення бур’янів на певний час

  • утримання вологи у ґрунті

  • поступове розкладання та збагачення ґрунту

Газетний шар найкраще працює як основа під інший тип мульчі, наприклад, деревну тріску чи компост. У такій комбінації він створює додатковий бар’єр для бур’янів і допомагає зберігати вологу.

Як використовувати газети

Експерти підкреслюють, що головна умова — правильна техніка. Газетний папір під час намокання має тенденцію збиватися у щільний шар, схожий на пап’є-маше. Якщо він надто товстий, може перекрити доступ повітря до ґрунту. Щоб цього уникнути, рекомендується:

  • використовувати не більше 2–4 аркушів у шарі

  • робити невеликі отвори для циркуляції повітря та дренажу

  • обов’язково накривати зверху іншою органічною мульчуючею.

Також важливо використовувати лише звичайні чорно-білі газети. Глянцеві рекламні вставки можуть містити покриття чи речовини, небажані для ґрунту, особливо в овочевих грядках.

Можливі недоліки

Попри переваги, є і ризики:

  • газети можуть приваблювати дрібних тварин, які використовують їх як укриття чи матеріал для гнізд;

  • якщо верхній шар мульчі зміщується, газета може стати видимою, а це матиме неестетичний вигляд;

  • надто щільний шар може порушити «дихання» ґрунту та вплинути на корисні мікроорганізми.

Альтернативи

Садівники можуть обирати й інші натуральні матеріали, наприклад, шар із частково перепрілого подрібненого листя товщиною 10–15 см створює ефект природного лісового ґрунту. Такий підхід:

  • підтримує розвиток корисних грибків;

  • покращує стан кореневої системи рослин;

  • є повністю природним.

Втім, він менш ефективний у боротьбі з агресивними бур’янами, ніж щільніші матеріали.

Картон

Ще один варіант — мульчування листовим картоном. Він товстіший та міцніший за газети, але має «відкритішу» структуру, яка дозволяє повітрю циркулювати. Додаткові переваги:

  • добре контролює бур’яни

  • подобається дощовим черв’якам

  • поступово розкладається у ґрунті

Перед використанням важливо прибрати скотч, пластикові елементи та скоби, не використовувати глянцеві чи ламіновані варіанти.

Газети у саду — не просто експеримент, а частина сучасного екологічного підходу до мульчування. Вони можуть допомогти контролювати бур’яни, утримувати вологу та підтримувати здоров’я ґрунту, якщо використовувати їх тонкими шарами, правильно комбінувати з іншими матеріалами та уникати глянцевих елементів.

І хоча це не універсальне рішення, воно добре вписується у тренд усвідомленого садівництва, де навіть звичайна газета отримує нове життя у ґрунті, а не у смітнику.

