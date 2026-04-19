- Дата публікації
-
- Категорія
- Дім
- Кількість переглядів
- 24
- Час на прочитання
- 3 хв
Мульча з газет — дешеве рішення чи ризик для рослин
Сучасне мульчування виходить далеко за межі класичної кори чи соломи й навіть включає перероблені побутові матеріали, проте чи підходять для цього газети, спробуємо розібратися.
У матеріалі Martha Stewart експерти розглянули незвичний, але дедалі популярніший садовий лайфгак — використання газет як мульчі навесні.
Мульча загалом виконує важливі функції у саду, а саме, допомагає контролювати бур’яни, утримує вологу біля коріння рослин і поступово збагачує ґрунт поживними речовинами, коли розкладається. Зазвичай для цього використовують траву, подрібнене листя чи солому, але іноді садівники додають і паперові матеріали.
Важливість мульчі
Мульча — це не просто декоративний шар, вона:
пригнічує ріст бур’янів
утримує вологу у ґрунті
поступово живить ґрунт під час розкладання
підтримує здорову мікрофлору
Паперові матеріали, зокрема газети, теж можуть працювати у цій системі як джерело вуглецю, адже вони складаються переважно з целюлози — деревної маси.
Переваги використання газет у саду
Експерти зазначають, що газети можуть бути ефективним елементом мульчування, якщо використовувати їх правильно. Серед основних плюсів:
пригнічення бур’янів на певний час
утримання вологи у ґрунті
поступове розкладання та збагачення ґрунту
Газетний шар найкраще працює як основа під інший тип мульчі, наприклад, деревну тріску чи компост. У такій комбінації він створює додатковий бар’єр для бур’янів і допомагає зберігати вологу.
Як використовувати газети
Експерти підкреслюють, що головна умова — правильна техніка. Газетний папір під час намокання має тенденцію збиватися у щільний шар, схожий на пап’є-маше. Якщо він надто товстий, може перекрити доступ повітря до ґрунту. Щоб цього уникнути, рекомендується:
використовувати не більше 2–4 аркушів у шарі
робити невеликі отвори для циркуляції повітря та дренажу
обов’язково накривати зверху іншою органічною мульчуючею.
Також важливо використовувати лише звичайні чорно-білі газети. Глянцеві рекламні вставки можуть містити покриття чи речовини, небажані для ґрунту, особливо в овочевих грядках.
Можливі недоліки
Попри переваги, є і ризики:
газети можуть приваблювати дрібних тварин, які використовують їх як укриття чи матеріал для гнізд;
якщо верхній шар мульчі зміщується, газета може стати видимою, а це матиме неестетичний вигляд;
надто щільний шар може порушити «дихання» ґрунту та вплинути на корисні мікроорганізми.
Альтернативи
Садівники можуть обирати й інші натуральні матеріали, наприклад, шар із частково перепрілого подрібненого листя товщиною 10–15 см створює ефект природного лісового ґрунту. Такий підхід:
підтримує розвиток корисних грибків;
покращує стан кореневої системи рослин;
є повністю природним.
Втім, він менш ефективний у боротьбі з агресивними бур’янами, ніж щільніші матеріали.
Картон
Ще один варіант — мульчування листовим картоном. Він товстіший та міцніший за газети, але має «відкритішу» структуру, яка дозволяє повітрю циркулювати. Додаткові переваги:
добре контролює бур’яни
подобається дощовим черв’якам
поступово розкладається у ґрунті
Перед використанням важливо прибрати скотч, пластикові елементи та скоби, не використовувати глянцеві чи ламіновані варіанти.
Газети у саду — не просто експеримент, а частина сучасного екологічного підходу до мульчування. Вони можуть допомогти контролювати бур’яни, утримувати вологу та підтримувати здоров’я ґрунту, якщо використовувати їх тонкими шарами, правильно комбінувати з іншими матеріалами та уникати глянцевих елементів.
І хоча це не універсальне рішення, воно добре вписується у тренд усвідомленого садівництва, де навіть звичайна газета отримує нове життя у ґрунті, а не у смітнику.