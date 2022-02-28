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До України прибули станції супутникового Інтернету StarLink від Ілона Маска (фото)

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До України прибули станції супутникового Інтернету StarLink від Ілона Маска (фото)

Продовжуємо боротьбу на всіх фронтах!

До України прибула перша партія станцій супутникового Інтернету StarLink.

Про це 28 лютого повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Дякую Ілону Маску та всім партнерам вільної України! Продовжуємо боротьбу на всіх фронтах!" - написав він.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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