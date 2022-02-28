До України прибули станції супутникового Інтернету StarLink від Ілона Маска (фото)

До України прибули станції супутникового Інтернету StarLink від Ілона Маска (фото)

Продовжуємо боротьбу на всіх фронтах!

До України прибула перша партія станцій супутникового Інтернету StarLink.

Про це 28 лютого повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Дякую Ілону Маску та всім партнерам вільної України! Продовжуємо боротьбу на всіх фронтах!" - написав він.