Енергетичне перемир’я між Україною та РФ: чи припиняться обстріли

РФ знищує українську енергетику / © Associated Press

Досягнення енергетичного перемир’я відбулося після того, як Київ минулих вихідних просив про припинення ударів під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.

Про це пише видання The New York Times.

Видання звертає увагу, що, на відміну від переговорів про перемир’я минулого року, які ні до чого не призвели, цього разу посадовці України та Росії спілкуються одне з одним безпосередньо. Часткове припинення вогню, оголошене Трампом, може стати «ключовим випробуванням нового підходу».

Самуель Чарап, експерт з питань РФ та України в RAND Corporation, також прокоментував виданню енергетичне перемир’я між сторонами війни. Дослідник вважає, що такі дії можуть бути розцінені як «заходи зі зміцнення довіри». Вони можуть бути потрібними для того, щоб «продемонструвати серйозність намірів у переговорах».

Проте це не ознака того, що обстрілам настав кінець.

«Це не означає, що удари припиняться назавжди», — сказав експерт.

Водночас низка попередніх заяв американської та інших сторін свідчать про те, що мирні переговори «набирають обертів».

Що передувало

29 січня російські воєнні блогери почали поширювати інформацію про ймовірне енергетичне перемир’я між Україною та Росією. Речник Путіна Дмитро Пєсков відмовився коментувати цю інформацію.

Дональд Трамп заявив, що особисто просив президента РФ Володимира Путіна не обстрілювати українські міста протягом тижня під час сильних морозів. Про це він заявив у четвер, 29 січня, у Білому домі на зустрічі з челнами свого кабінету.

За словами Трампа, Путін погодився на це.

«Через холод, екстремальний холод, у них те саме, що й у нас. Я особисто попросив президента Путіна не обстрілювати Київ, міста та села протягом тижня під час цих надзвичайних холодів. І він погодився. І мушу сказати, що це було дуже приємно», — сказав Трамп.

Україна переживає одну з найжорсткіших зим за останні роки. Від початку січня температура падає нижче -15 °C, а російські атаки на енергетику залишили близько мільйона людей без опалення.

Головною мішенню росіян є столиця. Після нічного обстрілу 24 січня майже 6 000 київських будинків залишилися без тепла, повідомив мер Віталій Кличко.

Станом на 28 січня, більшості мешканцям відновили теплопостачання, але ще понад 700 житлових будинків — переважно на Троєщині — досі без тепла.