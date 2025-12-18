- Дата публікації
Фото з України потрапило до найкращих знімків року за версією National Geographic
Журнал National Geographic включив до добірки найкращих фотографій року знімок українського хлопчика з родиною.
Світлина родини переселенців з Донеччини, яка зараз проживає на Полтавщині, потрапила до переліку найкращих фото 2025 року за версією National Geographic.
Світлина називається «В обіймах родини». Її авторкою є англійсько-шведська фотографиня Анастасія Тейлор-Лінд.
На фото зображений маленький Тимофій Цвєтков та його тітка Ольга Грінік, які зараз живуть на Полтавщині. За інформацією видання, батько Тимофія воює в лавах ЗСУ, а рідне місто Авдіївка опинилося під російською окупацією. Через це сім’я евакуювалася до центральної України.
«Жінка тримає за руку свого маленького племінника, ніби щоб заспокоїти або захистити від жахливих подій, що відбуваються за межами їхнього подвір’я. Але за кадром атмосфера була цілком повсякденною, а іноді навіть радісною. Члени родини у теплий день сиділи за спільним столом на відкритому повітрі, передаючи одне одному тарілки з їжею», — йдеться в описі до світлини.
