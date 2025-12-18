Фото з України потрапило до найкращих знімків року за версією National Geographic

Фото з України увійшло до списку National Geographic / © Credits

Світлина родини переселенців з Донеччини, яка зараз проживає на Полтавщині, потрапила до переліку найкращих фото 2025 року за версією National Geographic.

Світлина називається «В обіймах родини». Її авторкою є англійсько-шведська фотографиня Анастасія Тейлор-Лінд.

На фото зображений маленький Тимофій Цвєтков та його тітка Ольга Грінік, які зараз живуть на Полтавщині. За інформацією видання, батько Тимофія воює в лавах ЗСУ, а рідне місто Авдіївка опинилося під російською окупацією. Через це сім’я евакуювалася до центральної України.

Фото «В обіймах сім’ї», Anastasia Taylor-Lind/National Geographic

«Жінка тримає за руку свого маленького племінника, ніби щоб заспокоїти або захистити від жахливих подій, що відбуваються за межами їхнього подвір’я. Але за кадром атмосфера була цілком повсякденною, а іноді навіть радісною. Члени родини у теплий день сиділи за спільним столом на відкритому повітрі, передаючи одне одному тарілки з їжею», — йдеться в описі до світлини.

