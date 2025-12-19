Як Андрій Матюха підтримує молодь у спорті

Реклама

Андрій Матюха вірить, що з маленьких перемог формується фундамент сильного суспільства.

Як спортсмени вчаться рятувати життя: ініціатива Андрія Матюхи

Уміння діяти у надзвичайних ситуаціях, коли секунди вирішують усе, — важлива опція у світі спорту. Саме тому команда фонду, який очолює Андрій Матюха, запустила масштабну освітню програму для представників спортивної спільноти.

Разом з фахівцями FAST фонд організував серію тренінгів з домедичної допомоги. За кілька місяців їх пройшли вже понад дві сотні учасників, серед яких тренери, спортсмени, представники десяти національних збірних. До кінця програми планують охопити близько 1800 людей.

Реклама

Проєкт, який розвиває фонд під керівництвом Андрія Матюхи, формує нову культуру відповідальності у спорті. Мета цієї програми — зробити спорт безпечнішим. На тренуваннях і змаганнях трапляється всяке, тож уміння надати першу допомогу може стати вирішальним.

Підтримка, яка полегшує спортсменам шлях

Фонд, який очолює Андрій Матюха, системно допомагає молодим українським спортсменам виходити на міжнародну арену. Окрім фінансування, команда фонду допомагає з логістикою, організаційними питаннями, надає медіасупровід і промоцію.

Андрій Матюха переконаний, що потенціал не виростає у вакуумі, його треба підживлювати підтримкою, досвідом і вірою в результат.

«Коли ми допомагаємо молодим спортсменам, ми фактично інвестуємо у майбутнє країни», — говорить Матюха.

Реклама

Дитячий спорт як пріоритет у роботі Андрія Матюхи

Для Андрія Матюхи розвиток дитячого спорту має системний характер. За його словами, якщо дати дітям можливість тренуватись регулярно й безкоштовно, особливо там, де спорт малодоступний, то це вже крок до здорового і сильного суспільства.

Фонд, який очолює Андрій Матюха, відкриває безоплатні спортивні секції та гуртки, що працюють на постійній основі. Робиться це у межах ініціативи «Клуб Супергероїв», котра запущена як підпроєкт програми Favbet Kids.

Завдяки цій програмі на базі Центру фізичного здоров’я «Спорт для всіх» в Києві вже відкрито секції з футболу та баскетболу, а в клубі SpartaBox тренуються майбутні боксери і борці. Усі секції безкоштовні. Витрати бере на себе фонд на чолі з Андрієм Матюхою.

Команда фонду приділяє особливу увагу тим дітям, хто пережив переїзди через війну, або росте в сім’ях військових. Їх зараховують в секції першочергово.

Реклама

Тренування відбуваються регулярно, під керівництвом досвідчених наставників. Це цінна альтернатива вуличному дозвіллю, шанс провести час із користю, знайти нових друзів та емоційні опори.

Підтримка дітей, яка відчувається: турніри, навчання та інвентар

Завдяки підтримці фонду під керівництвом Андрія Матюхи відбуваються дитячі турніри, як-от «Зимова Спартакіада» у клубі SpartaBox. Там діти змагаються та вчаться працювати в команді, тримати темп і не здаватися.

Але спорт — це лише частина історії. Фонд паралельно підтримує освіту. Так у 2023 році понад 5500 школярів отримали навчальні та спортивні набори. Також 352 підлітки пройшли ІТ-курси, що відкрили для них нові професійні горизонти.

Андрій Матюха переконаний, що розвиток дитини має бути комплексним. Саме тому його команда поєднує спортивні ініціативи з навчальними проєктами, допомагаючи молоді розвиватися різносторонньо.

Реклама

Розвиток дітей через спорт як одна із основ діяльності Андрія Матюхи

За словами Андрія Матюхи спорт — це у першу чергу спосіб виховати покоління, яке вміє діяти, тримати удар і не губитися у складних обставинах.

Команда фонду під його керівництвом розвиває не просто дитячі секції, а й саму спортивну екосистему. Мова про підтримку тренерів, допомогу громадам з відкриттям безкоштовних майданчиків, створення стабільних умов для занять.

Результати цієї діяльності видно неозброєним оком: понад 5 тисяч школярів долучилися до освітніх і спортивних ініціатив, у Києві відкрито безоплатні секції, де діти можуть тренуватися на постійній основі.