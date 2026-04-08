Укрaїнa
106
1 хв

Іран та США домовилися припинити вогонь, нічна атака БпЛА: головні новини ночі 8 квітня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися про головні події ночі.

Ігор Бережанський
Ормузька протока

Ормузька протока / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 8 квітня 2026 року:

  • Трамп заявив, що США призупиняють на два тижні удари по Ірану Читати далі –>

  • РФ вдарила по Запорізькому району: є загиблий і поранені Читати далі –>

  • Іран заявив, що відкриє Ормузьку протоку для судноплавства за однієї умови Читати далі –>

  • На Одещині вночі пролунали вибухи — ЗМІ Читати далі –>

  • Іран та Ізраїль погодилися на перемир’я слідом за США Читати далі –>

