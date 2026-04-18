Хотів допомогти знайомому: на Тернопільщині через прикрий випадок загинув чоловік

Трагічний випадок трапився у селі Петриків Тернопільського району. Під час повалення дерева загинув 28-річний чоловік.

Про це повідомили у поліції.

«На прилеглій території до садового товариства „Світанок“ отримав травми, несумісні із життям 28-річний житель села Забойки. Лікарі бригади екстреної медичної допомоги констатували смерть потерпілого», — йдеться у повідомленні.

Під час перевірки поліцейські з’ясували, що чоловік допомагав знайомому зрізати дерево. За попередніми даними, під час повалення дерева обвалилися сухі гілки, одна з яких впала на потерпілого.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».

Нагадаємо, на Закарпатті слідчі встановлюють обставини загибелі 8-річної дитини. За попередніми даними, на дівчинку впало дерево, яке зрізав знайомий родини.