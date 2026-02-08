Кремль відправляє на війну чоловіків одного з найменших народів РФ: їх всього близько 700

Тофалар-окупант Сергій Токуєв / © Радіо Свобода

В Іркутській області РФ поховали двох представників одного з найменших народів Росії — 18-річних тофаларів Андрія Холямоєва та Сергія Токуєва, які загинули на війні проти України.

Як представники малочисельного народу, яких налічується близько 700 людей, опинилися на фронті, передає «Радіо Свобода».

Хто такі тофалари

Тофалари, або тофи — тюркомовний корінний малочисельний народ Росії, що проживає на півдні Сибіру в центральній частині Східного Саяну, на заході Іркутської області. Місце їхнього компактного проживання називають Тофаларією.

© Вікіпедія

Тофалари внесені до переліку корінних малочисельних народів Російської Федерації. За останнім переписом населення (2021 рік), їх налічувалося 719 осіб.

Після примусового переходу до осілого способу життя після колективізації та організацією тофаларських селищ, де разом з тофаларами жили росіяни, а у школах тофаларської мови не викладалося, почалося витіснення тофаларської мови російською. Зараз навіть з тих 719 осіб одиниці, переважно старшого віку, вміють хоч трохи розмовляти рідною мовою.

Група оленярів-тофаларів, Нижньоудинський повіт Іркутської губ., поч. XX ст. / © Вікіпедія/Corvax

«90% тайги, 10% гір. Кожен другий чоловік — мисливець. Навіть ті, хто переїхав до Нижньоудинська чи Іркутська, на вихідні або у відпустку повертаються — сходити в тайгу, вполювати звіра чи піти на риболовлю. Не можна назавжди звідси виїхати. Хоч і важко тут виживати: станься щось, санавіація поки долетить», — так описує тутешню природу місцевий мисливець Ігор.

Що відомо про загиблих окупантів-тофаларів

Місцеві жителі обурюються журналістам: їхній народ і так вимарає, а Москва відправляє їхніх чоловіків на війну.

«Нас, чистих тофаларів, уже й не залишилося, мовою розмовляють лише старі. Куди вони наших дітей заманюють?!», — скаржаться місцеві.

18-річних тофаларів Андрія Холямоєва та Сергія Токуєва за станом здоров’я не призвали на строкову службу. Однак це не завадило міністерству оборони РФ укласти з ними контракт.

18 років Токуєву виповнилося 20 червня 2025 року. А 31 грудня він загинув під Покровськом у Донецькій області. Його тіло на батьківщину доставили спецбортом у цинковій труні майже через місяць після загибелі.

Тофалар-окупант Сергій Токуєв / © Радіо Свобода

Тофалари розповідають, що на стан здоров’я місцевих контрактників російські вербувальники уваги не звертають. Беруть навіть психічно хворих.

«За пару років до цього вони взяли на війну [на контракт із Міноборони РФ] 20-річного Данила Кіштєєва, мого сусіда. У хлопця був „8-й вид“ (відхилення інтелектуального розвитку) — він навіть у школі за якоюсь особливою програмою ледве довчився… Досі воює», — розповідає жителька іркутського села Алигджер Марина.

18-річний тофалар Андрій Холямоєв був стрільцем-сапером відділення захоплення штурмової роти. На якому саме напрямку він воював проти України, не вказується. Ховали Холямоєва 8 січня 2026 року, через чотири місяці після його загибелі. Тіло довго не могли знайти. Рідним окупанта навіть заборонили відкривати труну.

Андрій Холямоєв / © Радіо Свобода

У квітні 2025 року зник в Україні теж тофалар Арсеній Смєщиков. В окупанта залишилася двоє малих дітей і вдова, яка вже мабуть встигал купити білу «ладу».

Йдуть на фронті самі, бо хочуть грошей

Місцевий мисливець Ігор розповідає, що за мобілізацією у них «майже нікого не забрали». Але молодь, за його словами, йде на війну добровільно: «хтось — щоб заробити, а хтось — бо вірить пропаганді».

«І це для малочисельного народу — трагедія. Нас і так дедалі менше стає. Ще років п’ятнадцять тому в школі найбільшого села Алигджер була сотня учнів. Зараз — 30! Вимирають навіть уже не чисті „тофи“, а змішані з іншими народами, з тими ж росіянами. Зараз стовідсоткових тофаларів уже й немає майже. Але навіть тих, хто рисами обличчя нагадує корінних, ось так убивають на війні. Такими темпами і їх скоро не залишиться — тих, у кого хоч якийсь тофалар у роду був», — вважає Ігор.

Раніше ми розповідали історію окупанта народу мокша з Мордовії, який воює за «рускій мір», а рідної мови майже не знає.

Також ми писали, що бійці «Азову» взяли у полон незвичного окупанта — представника нацменшин РФ з народу ескімосів.