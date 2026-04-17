ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
120
Час на прочитання
1 хв

Малолітня дівчина звинуватила вітчима в сексуальному насильстві

Потерпіла 16-річна дівчина разом з братами та матір’ю потерпала від фізичної агресії чоловіка.

Автор публікації
Богдан Скаврон
Затримання підозрюваного на Вінничині / © Національна поліція Вінницької області

У Вінницькій області слідчі поліції оголосили про підозру 34-річному чоловіку, якого звинуватили у розбещенні та сексуальному насильстві щодо своєї малолітньої падчерки.

Про це повідомили в поліції Вінницької області.

За інформацією слідчого управління, про злочин повідомила 16-річна потерпіла під час перебування у спеціальному закладі для осіб, які постраждали від домашнього насильства. Туди її разом із малолітніми братами та матір’ю було поміщено після фізичної агресії з боку вітчима

Дії вітчима кваліфікують за ч. 2 ст. 156 ККУ (розбещення малолітньої) та ч. 6 ст. 153 ККУ (сексуальне насильство).

Чоловік затриманий, суд ухвалив рішення щодо поміщення підозрюваного до слідчого ізолятора на термін 60 діб без можливості внесення застави.

Йому загрожує до 15 років позбавлення полі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно на Чернігівщині 34-річного чоловіка засудили за зґвалтування 15-річної дівчини. Трагедія сталася в районі «Ремзаводу» в Чернігові. Ввечері місцевий житель, скориставшись відсутністю людей, напав на дівчинку. Чоловік повалив потерпілу на землю, затягнув до кущів та зґвалтував.

Дата публікації
Кількість переглядів
120
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie