Малолітня дівчина звинуватила вітчима в сексуальному насильстві

Затримання підозрюваного на Вінничині / © Національна поліція Вінницької області

У Вінницькій області слідчі поліції оголосили про підозру 34-річному чоловіку, якого звинуватили у розбещенні та сексуальному насильстві щодо своєї малолітньої падчерки.

За інформацією слідчого управління, про злочин повідомила 16-річна потерпіла під час перебування у спеціальному закладі для осіб, які постраждали від домашнього насильства. Туди її разом із малолітніми братами та матір’ю було поміщено після фізичної агресії з боку вітчима

Дії вітчима кваліфікують за ч. 2 ст. 156 ККУ (розбещення малолітньої) та ч. 6 ст. 153 ККУ (сексуальне насильство).

Чоловік затриманий, суд ухвалив рішення щодо поміщення підозрюваного до слідчого ізолятора на термін 60 діб без можливості внесення застави.

Йому загрожує до 15 років позбавлення полі або довічне ув’язнення.

