Мер одного з міст на заході звернувся до мешканців з важливим попередженням

Відключення світла. / © Associated Press

У суботу, 7 лютого, армія РФ атакувала Івано-Франківську область. Мешканців обласного центру попередили про перебої зі світлом та водою.

Про це заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

«На жаль, можуть бути значні перебої з електроенергією! Атака ворога по енергетиці триває! На всяк випадок запасіться водою», — наголосив міський голова.

Зауважимо, через російську атаку на Прикарпатті значно посилили графіки відключення світла на сьогодні. Загалом протягом доби світла не буде понад 15 год.

Зранку «Електроавтотранс» повідомив, що спостерігаються збої у програмі «Дозор», за допомогою якої можна стежити за рухом комунального транспорту в Івано-Франківську.

Як повідомлялося, на Прикарпатті цілий ранок лунали сильні вибухи. Армія РФ атакувала місто Бурштин крилатими ракетами і дронами.