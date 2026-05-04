На Одещині син автівкою на смерть переїхав рідну матір: деталі трагедії

Чоловік, за даними поліції, здійснював рух заднім ходом і не помітив матір. Від отриманих травм вона померла на місці.

На місці трагедії

В Одеській області 63-річний водій у дворі на смерть переїхав рідну матір.

Про це повідомили у поліції.

«Попередньо встановлено, що 63-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, здійснюючи рух заднім ходом у дворі власного домогосподарства, не був уважним і допустив наїзд на 84-річну матір. Жінка загинула на місці», — йдеться у повідомленні відомства.

Перевірка керманича на стан сп’яніння показала, що він тверезий.

Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Згідно із чинним законодавством, такі дії караються позбавленням волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, на Одещині в одному з населених пунктів Балтської громади під час посипання дороги піском сталася трагедія. 37-річний керманич трактора з телескопічним навантажувачем наїхав на свого 47-річного колегу, який випав з ковша з піском, що в передній частині транспортного засобу.

