На Житомирщині 16-річна дівчина розстріляла собаку у прямому ефірі заради «контенту»

Поліція Житомирщини розслідує розстріл собаки 16-річною дівчиною. / © pexels.com

На Житомирщині 16-річна жителька вистрілила з пневматичної гвинтівки в собаку.

Про це повідомила зоозахисна організація Uanimals.

«Дівчина влучила — на відео чутно скавучання тварини. Ми не знаємо, як ця собака і чи поранена вона — спробуємо зʼясувати», — зазначили зоозахисники.

Своєю чергою поліція Житомирської області повідомила, що почала за фактом жорстокого поводження з твариною досудове розслідування.

За словами правоохоронців, 19 січня 16-річна вистрілила із пневматичної гвинтівки в собаку, ймовірно, поранивши тварину. Свої дії вона зафільмувала на мобільний телефон та поширила в соціальних мережах.

Поліцейські розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами). Триває встановлення всіх обставин, правоохоронці розшукують собаку.

За чинним законодавством жорстоке поводження з тваринами, що фіксується на фото або відео та поширюється в Інтернеті, карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років із конфіскацією тварини.

Нагадаємо, що у Нетішині на Хмельниччині чоловіка підозрюють у тому, що він умисно викинув з вікна сьомого поверху собаку.