250
1 хв

Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту

Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

У ніч проти 19 вересня 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах:

  • Харківщина: група БпЛА - курсом на Полтавщину.

  • БпЛА на Дніпропетровщині - курсом на північ.

  • Харківщина: група БпЛА - курсом на Дніпропетровщину.

  • група БпЛА на півночі Чернігівщини - курсом на південь

250
