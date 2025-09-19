- Дата публікації
-
Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту
Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.
У ніч проти 19 вересня 2025 року росіяни знову атакували Україну дронами.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах:
Харківщина: група БпЛА - курсом на Полтавщину.
БпЛА на Дніпропетровщині - курсом на північ.
Харківщина: група БпЛА - курсом на Дніпропетровщину.
група БпЛА на півночі Чернігівщини - курсом на південь