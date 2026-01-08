Офіцер виплатив по 100 тис. грн бійцям, що будували фортифікації на Запоріжжі: тепер його судитимуть

Підполковник НГУ незаконно виплатив 72 млн грн «бойових» / © Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону/ Facebook

Правоохоронці викрили підполковника Нацгвардії, який організував незаконні бойові виплати по 100 тисяч військовослужбовцям, що перебували не на фронті, а будували фортифікації.

Про це пишуть ДБР і Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Зазначається, що від січня до травня 2024 року військовослужбовці однієї з частин Державної спеціальної служби транспорту ЗСУ на ротаційній основі будували фортифікаційні споруди у Запорізькій області. Вони перебувавали фактично на другій лінії оборони і зводили укріплення для підрозділів Нацгвардії.

«Попри це, начальник інженерної служби однієї з частин Нацгвардії, вийшовши за межі своїх службових повноважень, вказав неправдиві відомості у рапортах, де зазначив про перебування 317 військових ДССТ на першій лінії зіткнення із агресором», — йдеться в повідомленні ДБР.

Це дало підставу для виплати кожному з них по 100 тисяч гривень.

За попередніми розрахунками, державі завдано збитків на суму понад 72 млн грн.

Підполковника підозрюють за частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.