ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
65
Час на прочитання
1 хв

Офіцер виплатив по 100 тис. грн бійцям, що будували фортифікації на Запоріжжі: тепер його судитимуть

На підполковника НГУ «відкрили справу» за незаконні виплати військовим, що будували фортифікації у Запорізькій області.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Підполковник НГУ незаконно виплатив 72 млн грн «бойових»

Підполковник НГУ незаконно виплатив 72 млн грн «бойових» / © Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону/ Facebook

Правоохоронці викрили підполковника Нацгвардії, який організував незаконні бойові виплати по 100 тисяч військовослужбовцям, що перебували не на фронті, а будували фортифікації.

Про це пишуть ДБР і Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Зазначається, що від січня до травня 2024 року військовослужбовці однієї з частин Державної спеціальної служби транспорту ЗСУ на ротаційній основі будували фортифікаційні споруди у Запорізькій області. Вони перебувавали фактично на другій лінії оборони і зводили укріплення для підрозділів Нацгвардії.

«Попри це, начальник інженерної служби однієї з частин Нацгвардії, вийшовши за межі своїх службових повноважень, вказав неправдиві відомості у рапортах, де зазначив про перебування 317 військових ДССТ на першій лінії зіткнення із агресором», — йдеться в повідомленні ДБР.

Це дало підставу для виплати кожному з них по 100 тисяч гривень.

За попередніми розрахунками, державі завдано збитків на суму понад 72 млн грн.

Підполковника підозрюють за частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Дата публікації
Кількість переглядів
65
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie