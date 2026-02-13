ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1618
1 хв

РФ вдарила по приватному будинку: вижила жінка, а троє її дітей загинули

У приватному будинку, куди поцілили російські військові, мешкало двоє дорослих та троє дітей.

Олена Капнік
Удар по будинку у Краматорську.

Удар по будинку у Краматорську. / © Прокуратура Донецької області

Доповнено додатковими матеріалами

Ввечері 12 лютого російські війська атакували житловий сектор у Краматорську Донецькій області. Окупанти поцілили просто по будинку, де мешкала родина з п’яти осіб. Загинуло троє дітей.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури

«В зоні ураження опинився житловий сектор. В результаті прямого влучання засобу ураження в приватний будинок загинули двоє 19-річних юнаків та їхній 8-річний брат», — йдеться у повідомленні.

Крім того, дістали тілесні ушкодження 43-річна мати загиблих хлопців та їхня 65-річна бабуся. У потерпілих діагностували мінно-вибухові й черепно-мозкові травми зі струсом головного мозку, забої грудної клітини, хребта, руки, а також контузію.

Згодом очільник Краматорської МВА Олександр Гончаренко повідомив, що внаслідок обстрілу приватного сектора загинули чотири людини. Окрім трьох братів, жертвою став чоловік 1962 року народження.

ФОТО

Війська держави-агресорки атакували житловий сектор у Краматорську. / © Прокуратура Донецької області

Війська держави-агресорки атакували житловий сектор у Краматорську. / © Прокуратура Донецької області

Війська держави-агресорки атакували Краматорськ. / © Прокуратура Донецької області

Війська держави-агресорки атакували Краматорськ. / © Прокуратура Донецької області

Війська держави-агресорки атакували Краматорськ. / © Прокуратура Донецької області

Війська держави-агресорки атакували Краматорськ. / © Прокуратура Донецької області

Як повідомлялося, вночі 11 лютого російська армія атакувала ударним безпілотником приватний сектор міста Богодухів у Харківській області. Дрон влетів у будинок, де вбив трьох дітей і їхнього батька. Загинуло двоє однорічних хлопчиків-близнят і їхня однорічна сестричка. Їхня 35-річна мати перебуває на 35-му тижні вагітності. За життя її та ненародженої дитини борються медики.

