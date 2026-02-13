- Дата публікації
РФ вдарила по приватному будинку: вижила жінка, а троє її дітей загинули
У приватному будинку, куди поцілили російські військові, мешкало двоє дорослих та троє дітей.
Ввечері 12 лютого російські війська атакували житловий сектор у Краматорську Донецькій області. Окупанти поцілили просто по будинку, де мешкала родина з п’яти осіб. Загинуло троє дітей.
Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури
«В зоні ураження опинився житловий сектор. В результаті прямого влучання засобу ураження в приватний будинок загинули двоє 19-річних юнаків та їхній 8-річний брат», — йдеться у повідомленні.
Крім того, дістали тілесні ушкодження 43-річна мати загиблих хлопців та їхня 65-річна бабуся. У потерпілих діагностували мінно-вибухові й черепно-мозкові травми зі струсом головного мозку, забої грудної клітини, хребта, руки, а також контузію.
Згодом очільник Краматорської МВА Олександр Гончаренко повідомив, що внаслідок обстрілу приватного сектора загинули чотири людини. Окрім трьох братів, жертвою став чоловік 1962 року народження.
Як повідомлялося, вночі 11 лютого російська армія атакувала ударним безпілотником приватний сектор міста Богодухів у Харківській області. Дрон влетів у будинок, де вбив трьох дітей і їхнього батька. Загинуло двоє однорічних хлопчиків-близнят і їхня однорічна сестричка. Їхня 35-річна мати перебуває на 35-му тижні вагітності. За життя її та ненародженої дитини борються медики.