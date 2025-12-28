- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 28 грудня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі півдня та сходу.
Одещина: БпЛА на Вилкове з акваторії.
БпЛА у напрямку Миргорода зі сходу.
Раніше повідомлялося, що Харкові внаслідок ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури суттєво зменшилася потужність одного з об’єктів теплопостачання міста.
Ми раніше інформували, що проблеми в українській енергосистемі триватимуть рівно доти, доки не припиняться систематичні російські обстріли.