Росіяни вгатили по Краматорську - рятувальники показали жахливі кадри
Через ранковий удар по Краматорську є загиблі та поранені.
Сьогодні, 8 лютого, росіяни обстріляли житловий квартал у Краматорську Донецької області. Унаслідок ударів спалахнула пожежа на третьому поверсі дев’ятиповерхового будинку та загорілися легкові автівки у дворі.
Про це повідомили у ДСНС.
«Одна людина загинула та ще двоє жителів дістали поранення. Вогнеборцям вдалося загасити пожежу на площі 250 квадратних метрів та допомогти мешканцям будинку евакуюватися», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, унаслідок комбінованого удару російських військ по Краматорській громаді 4 січня загинув чоловік, ще одна жінка зазнала поранень.