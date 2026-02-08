ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
182
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вгатили по Краматорську - рятувальники показали жахливі кадри

Через ранковий удар по Краматорську є загиблі та поранені.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © ДСНС

Сьогодні, 8 лютого, росіяни обстріляли житловий квартал у Краматорську Донецької області. Унаслідок ударів спалахнула пожежа на третьому поверсі дев’ятиповерхового будинку та загорілися легкові автівки у дворі.

Про це повідомили у ДСНС.

«Одна людина загинула та ще двоє жителів дістали поранення. Вогнеборцям вдалося загасити пожежу на площі 250 квадратних метрів та допомогти мешканцям будинку евакуюватися», — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки / © ДСНС

Наслідки атаки / © ДСНС

Наслідки атаки / © ДСНС

Наслідки атаки / © ДСНС

Нагадаємо, унаслідок комбінованого удару російських військ по Краматорській громаді 4 січня загинув чоловік, ще одна жінка зазнала поранень.

Дата публікації
Кількість переглядів
182
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie