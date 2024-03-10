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Розвідка Британії прокоментувала посилення оборони ЗСУ на різних ділянках фронту

Розвідка Британії прокоментувала посилення оборони ЗСУ на різних ділянках фронту

Війна в Україні / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Створення оборонних ліній свідчить про виснажливий характер війни.

Збройні сили України почали прискорено зводити оборонні позиції на кількох ділянках фронту.

Про це йдеться у новому звіті розвідки Британії.

Розширення оборонних ліній зменшить здатність росіян просуватися вперед або використовувати тактичні переваги в рамках поточних наступальних операцій.

"Українські оборонні позиції включають протитанкові "зуби дракона" і рови, піхотні окопи, мінні поля та опорні пункти, зазначили у відомстві", - мовиться у повідомленнні.

Також створення оборонних ліній свідчить про виснажливий характер конфлікту.

"Це означає, що будь-яка спроба провести операцію з прориву з високою ймовірністю супроводжуватиметься великими втратами", – зазначиои британські аналітики.

Раніше українські військові з 3-ої окремої штурмової бригади показали відео боїв з Авдіївки.

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