Розвідка Британії прокоментувала посилення оборони ЗСУ на різних ділянках фронту

Створення оборонних ліній свідчить про виснажливий характер війни.
Збройні сили України почали прискорено зводити оборонні позиції на кількох ділянках фронту.
Про це йдеться у новому звіті розвідки Британії.
Розширення оборонних ліній зменшить здатність росіян просуватися вперед або використовувати тактичні переваги в рамках поточних наступальних операцій.
"Українські оборонні позиції включають протитанкові "зуби дракона" і рови, піхотні окопи, мінні поля та опорні пункти, зазначили у відомстві", - мовиться у повідомленнні.
Також створення оборонних ліній свідчить про виснажливий характер конфлікту.
"Це означає, що будь-яка спроба провести операцію з прориву з високою ймовірністю супроводжуватиметься великими втратами", – зазначиои британські аналітики.
Раніше українські військові з 3-ої окремої штурмової бригади показали відео боїв з Авдіївки.
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