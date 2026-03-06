Скандал у Запоріжжі: дівчата-підлітки жорстоко побили однолітку та зняли це на відео

Дитина

У Запоріжжі внаслідок конфлікту між неповнолітніми було госпіталізовано 13-річну дівчинку із серйозними тілесними ушкодженнями. Підлітки не лише побили потерпілу, але й перетворили процес знущання на контент для соціальних мереж.

Про це повідомила поліція регіону.

За офіційними даними, подія сталася 6 березня, організаторками та виконавицями бійки стали дві місцеві дівчини віком 13 та 15 років. Вони влаштували розправу над своєю 13-річною знайомою, фіксуючи побиття на камеру.

Аби похизуватися своїми діями, підлітки опублікували зняті кадри у месенджері Telegram.

Внаслідок нападу потерпіла дитина отримала травмию. Дівчинку було госпіталізовано до місцевої лікарні для надання допомоги.

Наразі поліція розпочала досудове розслідування за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 125. Згідно з чинним законодавством, санкція цієї статті передбачає кілька варіантів покарання: штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, залучення до громадських робіт на строк до 200 годин або виправні роботи на строк до одного року. Слідчі дії тривають.

