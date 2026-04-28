Скільки російських загарбників потрапили до пекла минулої доби: Генштаб оновив дані
Статистика ворожих втрат станом на 28 квітня вражає також масштабами знищених безпілотників.
Протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1 180 окупантів. Також загарбники втратили чимало техніки.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Втрати РФ на 28 квітня 2026 року
Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабної війни до 28 квітня 2026 року орієнтовно становлять:
особового складу — близько 1 327 640 (+1 180) осіб
танків — 11 892 (+0) од.
бойових броньованих машин — 24 483 (+16) од.
артилерійських систем — 40 771 (+34) од.
реактивних систем залпового вогню — 1 755 (+2) од.
засобів протиповітряної оборони — 1 354 (+0) од.
літаків — 435 (+0) од.
гелікоптерів — 350 (+0) од.
безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня — 260 258 (+1 039) од.
крилатих ракет — 4 579 (+0) од.
кораблів та катерів — 33 (+0) од.
підводних човнів — 2 (+0) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 91 986 (+276) од.
спеціальної техніки — 4 141 (+5) од.
Нагадаємо, ситуація на фронті залишається складною — російські війська активізували наступальні дії практично по всій лінії бойового зіткнення. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, попри посилення атак Сили оборони України стримують ворога завдяки виваженому плануванню, інноваційним рішенням та ефективному застосуванню озброєння.