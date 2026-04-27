- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 76
- Час на прочитання
- 1 хв
ЗСУ зробили "двохсотими" сотні окупантів: Генштаб оновив втрати ворога
Статистика ворожих втрат станом на 27 квітня вражає також масштабами знищених безпілотників.
Загальні втрати російських військ у війні проти України поповнилися ще 810 окупантами, яких протягом минулої доби знешкодили Сили оборони України. Також знищено чималу кількість ворожої артилерії.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати РФ на 27 квітня 2026 року
Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабної війни до 27 квітня 2026 року орієнтовно становлять:
особового складу — близько 1 326 460 (+810) осіб
танків — 11 892 (+0) од.
бойових броньованих машин — 24 467 (+4) од.
артилерійських систем — 40 737 (+26) од.
реактивних систем залпового вогню — 1 753 (+0) од.
засобів протиповітряної оборони — 1 354 (+0) од.
літаків — 435 (+0) од.
гелікоптерів — 350 (+0) од.
безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня — 259 219 (+1 128) од.
крилатих ракет — 4 579 (+0) од.
кораблів та катерів — 33 (+0) од.
підводних човнів — 2 (+0) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 91 710 (+128) од.
спеціальної техніки — 4 136 (+0) од.
До слова, за даними президента Фінляндії Александера Стубба, останні чотири місяці Україна щомісяця знешкоджує 30 — 35 тис. російських військових, причому 95% втрат забезпечують безпілотники за співвідношення 1 до 5.
Політик також поділився, що втратив оптимізм щодо мирної угоди, вважаючи дії президента Росії Володимира Путіна класичною тактикою затягування.