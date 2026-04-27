Жінка купила квартиру і виявила дивні двері: що за ними ховалося

Жінка знайшла таємну кімнату у квартирі

Реклама

Жінка, яка придбала свою першу квартиру, відкрила таємничі двері у новому житлі і знайшла цілу «додаткову квартиру». Випадок трапився у Ліверпулі, що у Великій Британії.

Покупчиня була вражена, коли знайшла за потаємними дверима своєї квартири величезну кімнату, яка майже вдвічі збільшила розмір її житла. Про це пише Mirror.

У шафі знайшла «додаткову квартиру»: історія британки

26-річна Фібі Ірвінг оглядала свою нову оселю, коли помітила дивні двері у коридорі. Спершу фотографка з Ліверпуля припустила, що це шафа для зберігання непотрібних речей, адже так їй сказали агенти з нерухомості. До того ж цієї шафи не було на плануванні поверху.

Реклама

Коли Фібі придбала житло і врешті переїхала до нього, вона вирішила зазирнути до шафи. Жінка побачила, що насправді це не шафа, а величезна кімната, де можна жити.

Розмір «шафи» був співмірним трьом спальням. Випадкове відкриття збільшило розмір її квартири за 105 тисяч фунтів майже вдвічі.

Тепер Фібі збирається перетворити «шафу» на кінотеатр чи гардеробну.

«Моя квартира має чотири спальні, що вже неймовірно багато для мене однієї. Коли я прийшла на перший огляд, одна кімната була замкнена. Агент з нерухомості сказав, що це просто комора. Я запитала, чи можуть вони принести ключі від неї на огляд, але вони забули», — поділилася жінка.

Реклама

Жінка припускала, що через ціну на квартиру нічого не вийде. Однак у перший же день переїзду знайшла додаткову величезну кімнату.

«Я була така вражена, вона була набагато більшою, ніж шафа. Це як ціла інша квартира! Я була просто в шоці, адже тепер у мене вдвічі більше місця», — ділиться Фібі.

Та тепер з’явилася інша проблема — у Фібі немає достатньої кількості коштів, аби відремонтувати знайдену кімнату.

Своє перше житло жінка придбала у квітні 2026 року. Протягом двох років вона інтенсивно накопичувала кошти на довічному індивідуальному ощадному рахунку (ISA). Загальна вартість чотирикімнатної квартири — 105 тисяч фунтів, а для першого внеску вистачило всього 10 тисяч фунтів стерлінгів.

Реклама

Вона поділилася, що дуже задоволена результатом, і займатиметься ремонтом. Спершу потрібно попрацювати над ванною кімнатою.

«Вона довгий час була порожньою, тому потребує серйозного ремонту», — розповіла Фібі.

