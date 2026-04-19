Жінка викопала у власному саду 17 порцелянових ляльок: моторошна знахідка змінила її життя
Жінка розкопала у своєму саду дивну колекцію порцелянових ляльок. Таємнича знахідка викликала бурхливу реакцію користувачів соцмереж.
Жінка розповіла, що під час робіт у своєму саду натрапила на несподівану й доволі дивну знахідку — скарб, що згодом привернула увагу тисяч людей в Мережі.
Авторка контенту, яка ділиться процесом ремонту свого будинку в TikTok, пише Mirror.
Вона пригадала подію, що сталася рік тому і зізналася, що звичайне прибирання саду перетворилося на незабутній досвід.
Моторошна знахідка в саду
«День, який змінив моє життя! Рік тому я вийшла прибирати сад у гарний сонячний день і знайшла 17 порцелянових ляльок», — написала господиня.
Жінка зазначила, що не злякалася знахідки, а навпаки сприйняла її як щось незвичайне й навіть цікаве. Водночас вона була здивована реакцією користувачів мережі, які вважали ситуацію доволі моторошною.
За її словами, вона почала викладати історію в соцмережах, і відео швидко стало вірусним, зібравши тисячі підписників, хоча більшість з них зацікавилися саме незвичайною знахідкою.
Згодом жінка дістала з ґрунту всі 17 порцелянових ляльок, які були закопані у саду. Вона зізналася, що процес був довгим, але водночас «веселим і незвичним».
Після очищення вона навіть розставила їх у ряд і вирішила залишити собі. Вона помила їх та привела до ладу.
Реакція Мережі
Історія викликала бурхливу реакцію в Мережі. Користувачі писали, що це нагадує сюжет фільму жахів і дивувалися, хто міг закопати таку кількість ляльок у саду.
Попри це, авторка історії заявила, що не планує позбуватися знахідки і навіть жартує, що вона може стати «непоганим засобом від непроханих гостей».