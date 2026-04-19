Жінка викопала у власному саду 17 порцелянових ляльок: моторошна знахідка змінила її життя

Жінка розкопала у своєму саду дивну колекцію порцелянових ляльок. Таємнича знахідка викликала бурхливу реакцію користувачів соцмереж.

Віра Хмельницька
Жінка викопала у власному саду 17 порцелянових ляльок: моторошна знахідка змінила її життя

Моторошна знахідка в саду / © pexels.com

Жінка розповіла, що під час робіт у своєму саду натрапила на несподівану й доволі дивну знахідку — скарб, що згодом привернула увагу тисяч людей в Мережі.

Авторка контенту, яка ділиться процесом ремонту свого будинку в TikTok, пише Mirror.

Вона пригадала подію, що сталася рік тому і зізналася, що звичайне прибирання саду перетворилося на незабутній досвід.

Моторошна знахідка в саду

«День, який змінив моє життя! Рік тому я вийшла прибирати сад у гарний сонячний день і знайшла 17 порцелянових ляльок», — написала господиня.

Жінка зазначила, що не злякалася знахідки, а навпаки сприйняла її як щось незвичайне й навіть цікаве. Водночас вона була здивована реакцією користувачів мережі, які вважали ситуацію доволі моторошною.

За її словами, вона почала викладати історію в соцмережах, і відео швидко стало вірусним, зібравши тисячі підписників, хоча більшість з них зацікавилися саме незвичайною знахідкою.

Згодом жінка дістала з ґрунту всі 17 порцелянових ляльок, які були закопані у саду. Вона зізналася, що процес був довгим, але водночас «веселим і незвичним».

Після очищення вона навіть розставила їх у ряд і вирішила залишити собі. Вона помила їх та привела до ладу.

Реакція Мережі

Історія викликала бурхливу реакцію в Мережі. Користувачі писали, що це нагадує сюжет фільму жахів і дивувалися, хто міг закопати таку кількість ляльок у саду.

Попри це, авторка історії заявила, що не планує позбуватися знахідки і навіть жартує, що вона може стати «непоганим засобом від непроханих гостей».

