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США попередили про "другу хвилю" російських військ в Україні

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США попередили про "другу хвилю" російських військ в Україні

Фото: Facebook Чернігівський обласний ТЦК та СП

Путін відчайдушно намагається зламати український опір.

В адміністрації США попередили, що в Україні збільшилася кількість російських військ.

Про це представники адміністрації США попередили законодавців на секретних брифінгах у понеділок.

Другою хвилею російських військ Путін намагається зміцнити свої позиції в Україні. Тому до України відправляють все більше окупантів

"Ця частина [брифінгу] була незручною", - сказав один із законодавців.

Втрати російських війск на 5 день війни

Втрати російських війск на 5 день війни

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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