США попередили про "другу хвилю" російських військ в Україні

США попередили про "другу хвилю" російських військ в Україні

Путін відчайдушно намагається зламати український опір.

В адміністрації США попередили, що в Україні збільшилася кількість російських військ.

Про це представники адміністрації США попередили законодавців на секретних брифінгах у понеділок.

Другою хвилею російських військ Путін намагається зміцнити свої позиції в Україні. Тому до України відправляють все більше окупантів

"Ця частина [брифінгу] була незручною", - сказав один із законодавців.