ЗСУ вгатили по базі РФ з "Іскандером" та по пункту "Рубікону": ефектне відео удару та деталі

Сили спеціальних операцій Збройних сил України завдали серії успішних ударів по стратегічних об’єктах російських військ у тимчасово окупованих регіонах, застосувавши FPV-дрони та уразивши критично важливі елементи тилової інфраструктури противника.

Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ у Telegram.

За інформацією військових, в Автономній Республіці Крим, у районі населеного пункту Пасічне, українські дрони-камікадзе виявили та атакували майданчик зберігання ракет до оперативно-тактичних комплексів «Іскандер». Унаслідок влучань зафіксовано серію потужних детонацій, що свідчить про знищення значного запасу високовартісного озброєння.

Крім того, на території Запорізької області поблизу села Високе було знищено пункт управління безпілотниками підрозділу «Рубікон». Кілька точних ударів FPV-дронів вивели з ладу систему дистанційного пілотування, яку противник використовував для координації атак.

У ССО зазначили, що в період від 9 до 14 лютого українські спецпризначенці уразили понад десять пріоритетних цілей у глибокому тилу ворога. Йдеться про місця скупчення особового складу, склади з пальним і боєприпасами, а також парки військової техніки на тимчасово окупованих Росією територіях.

