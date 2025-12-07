Велика пожежа у РФ: біля ТЕЦ у Красноярську горять склади з бензином (фото)

Пожежа біля ТЕЦ-1 у Красноярську Фото ілюстративне / © із соцмереж

У неділю, 7 грудня 2025 року, у російському Красноярську неподалік ТЕЦ-1 на Сонячній вулиці пролунали два потужні вибухи, після яких спалахнула велика пожежа на складах.

Про це йдеться в російських пабліках та повідомленні МНС Красноярського краю.

Там підтвердили інформацію про пожежу, додавши, що через це було знищено декілька вантажівок.

У російському Красноярську неподалік ТЕЦ-1 пролунали два потужні вибухи Фото: ASTRA

Тим часом, за свідченнями очевидців, інцидент стався поряд із теплоелектроцентраллю, що спричинило швидке поширення вогню.​

Фото МНС Красноярського краю.

Деталі про масштаби займання

Російське МНС повідомило про горіння ємностей з бензином та паливних пелетів на складі, де площа пожежі сягає 2,5 тисяч квадратних метрів. Місцеві пабліки в соцмережах активно поширюють фото з місця події, де видно густі клуби диму та яскраве полум’я.​

Наразі рятувальники працюють над локалізацією вогню, інформації про жертв чи евакуацію не надають. Так само немає повідомлень про причини вибухів.

Нагадаємо, днями росіяни з міст Енгельс та Саратов масово скаржилися на вибухи. Місцева влада підтвердила інформацію про загрозу атаки безпілотників та привела екстрені служби у повну готовність.