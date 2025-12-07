- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 297
- Час на прочитання
- 1 хв
Велика пожежа у РФ: біля ТЕЦ у Красноярську горять склади з бензином (фото)
Біля ТЕЦ-1 у Красноярську пролунав вибух. Там спалахнули склади бензину та пелетів.
У неділю, 7 грудня 2025 року, у російському Красноярську неподалік ТЕЦ-1 на Сонячній вулиці пролунали два потужні вибухи, після яких спалахнула велика пожежа на складах.
Про це йдеться в російських пабліках та повідомленні МНС Красноярського краю.
Там підтвердили інформацію про пожежу, додавши, що через це було знищено декілька вантажівок.
Тим часом, за свідченнями очевидців, інцидент стався поряд із теплоелектроцентраллю, що спричинило швидке поширення вогню.
Деталі про масштаби займання
Російське МНС повідомило про горіння ємностей з бензином та паливних пелетів на складі, де площа пожежі сягає 2,5 тисяч квадратних метрів. Місцеві пабліки в соцмережах активно поширюють фото з місця події, де видно густі клуби диму та яскраве полум’я.
Наразі рятувальники працюють над локалізацією вогню, інформації про жертв чи евакуацію не надають. Так само немає повідомлень про причини вибухів.
Нагадаємо, днями росіяни з міст Енгельс та Саратов масово скаржилися на вибухи. Місцева влада підтвердила інформацію про загрозу атаки безпілотників та привела екстрені служби у повну готовність.