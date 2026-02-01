У соборі на Волині виявили розпис із Миколою II: що з ним зроблять

Розпис з Миколою ІІ / © facebook/Ігор Гузь

В Успенському соборі у місті Володимир на Волині зафіксували іконописний розпис із зображенням російського імператора Миколи II та членів його родини, яких у Російській православній церкві канонізували як «царствених страстотерпців».

Про знахідку повідомив народний депутат України Ігор Гузь у повідомленні у соціальних мережах.

За його словами, відповідні зображення були виявлені на стінах храму вже після того, як собор перейшов до Православної церкви України. Йдеться про розпис, створений у традиції, притаманній РПЦ та релігійній практиці, яку раніше наслідувала УПЦ.

Як відомо, Миколу II та його родину Російська православна церква канонізувала у 2000 році, зарахувавши до лику страстотерпців. Водночас в Україні постать останнього російського імператора часто є предметом дискусій через історичний та політичний контекст.

Ігор Гузь заявив, що такі зображення розцінюють як елемент російського релігійного впливу. За його інформацією, розпис планують прибрати.

Водночас офіційних коментарів від представників ПЦУ щодо подальшої долі розпису наразі не оприлюднювали.

Нагадаємо, що раніше на Волині в храмі УПЦ "МП" зняли ікону московського царя.

Зображення царя з'явилось у храмі через те, що його канонізували.